¿Preocupación en Selección Colombia?: Néstor Lorenzo viaja a EE.UU. para visitar a James Rodríguez

A menos de 50 días para el Mundial, la preocupación sobre la falta de minutos de James Rodríguez con el Minnesota, enciende las alarmas en la Selección Colombia. El cucuteño apenas tuvo un minuto en los últimos dos juegos de su equipo, sumado a los problemas físicos que ha tenido y una descompensación que tampoco le permitió estar en un juego. La única titularidad fue por la Copa de la MLS, donde sumó 65 minutos.

James sigue sin tener la contunuidad deseada con miras a la alta exigencia de una Copa del Mundo. Desde noviembre de 2025 James no hilvana al menos dos partidos como inicialista, pues en León de México tuvo un segundo semestre del año con varios minutos.

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Lorenzo viaja a corroborar estado de James Rodríguez

Había circulado una información de que Néstor Lorenzo viajaría a Estados Unidos para visitar a James Rodríguez. Pues bien, la Federación Colombiana de Fútbol, dio a conocer que el cuerpo técnico se encuentra haciendo una gira internacional con el fin de evaluar la actualidad de los futbolistas y delimitar trabajo de cara a las próximas semanas.

“Como parte fundamental de la preparación para la próxima Copa del Mundo, los miembros del cuerpo técnico de la Selección Colombia se encuentran realizando una gira técnica internacional. En el marco de esta planificación, el grupo de trabajo liderado por el director técnico Néstor Lorenzo se encuentra actualmente en Argentina y Brasil, y continuará su recorrido por Estados Unidos y Europa, con el objetivo de visitar diversos jugadores”, informaron al respecto.

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Así las cosas, no solo habrá encuentro con James Rodríguez, sino con varios jugadores de la orbita de la Tricolor que buscan un lugar en la convocatoria de 26 jugadores para el Mundial 2026.

La Selección se empezará a concentrar en territorio colombiano la última semana de mayo para luego disputar el amistoso de despedida en Bogotá ante Costa Rica en El Campín el 29 de ese mes. Luego viajarán a Estados Unidos y afrontarán el último duelo de preparación contra Jordania el 7 de junio en San Diego, California.