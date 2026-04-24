“Renovables alcanzan 14% en Colombia, pero urge acelerar la transición”, SER Colombia

Las energías renovables continúan ganando terreno en Colombia y ya representan cerca del 14% de la capacidad total de generación eléctrica, un crecimiento significativo frente al 2% registrado hace apenas dos años. Así lo afirmó Alexandra Hernández, presidente ejecutiva de SER Colombia en el marco de 9° Encuentro y Feria Renovables Latam.

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La directiva destacó que el país cerrará el año con alrededor de 4.350 megavatios instalados, consolidando estas fuentes como una alternativa clave por su carácter limpio, competitivo y de rápida implementación.

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De acuerdo con la dirigente de SER Colombia, el avance ha sido impulsado tanto por proyectos de gran escala como por soluciones de autogeneración, como techos solares en hogares e industrias. No obstante, advirtió que el crecimiento podría verse limitado por obstáculos estructurales.

“Evitar un déficit energético proyectado hacia 2027"

“El real desafío de la transición energética es lograr que todas las fuentes puedan entrar oportunamente”, señaló, en referencia a los retrasos en licencias, trámites y conexión de proyectos.

Hernández alertó que, pese a los avances, Colombia deberá acelerar la entrada en operación de nuevas plantas para evitar un déficit energético proyectado hacia 2027.

“Por supuesto que sigue estando el desafío de que necesitamos acelerar, crecer en más del 50% de la capacidad que hoy tenemos para atender ese déficit que las cifras oficiales estiman vamos a tener hacia el año 2027 en materia de energía eléctrica”, sostuvo.

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Además, insistió en que la transición no puede depender de una sola fuente, sino de un sistema diversificado que combine energías renovables, hidroeléctricas y combustibles tradicionales, con el fin de garantizar el suministro y evitar presiones en los precios para los usuarios.

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