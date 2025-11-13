SER pide a autoridades ambientales acelerar entrega de permisos para proyectos de energía renovables

Medellín

Durante la jornada del primer Congreso de Almacenamiento de Energía que se desarrolla en Plaza Mayor de Medellín, Caracol Radio conversó con Alexandra Hernández, presidenta ejecutiva de la Asociación Energías Renovables (SER Colombia), uno de los organizadores del evento. Recalcó que el país tiene recursos, talento y proyectos, pero que se deben triplicar las inversiones en energías renovables.

“Nosotros tenemos identificado alrededor de 132 proyectos que están en fases tempranas de desarrollo adicionales a los que hoy tenemos operando, entregando energía, que son más de ochenta y cinco proyectos. De esos 132, pues, están previstos para iniciar construcción en los próximos cinco años; son más de seis mil millones de dólares de inversión. Muchos de esos están tramitando permisos, licencias ambientales, por eso la importancia de la respuesta oportuna por parte de las autoridades competentes”.

La señora Hernández al mismo tiempo llamó la atención de las autoridades ambientales autónomas regionales para que agilicen las respuestas a las solicitudes para los permisos de los proyectos, de los cuales algunos ya tienen cierre financiero, pero las empresas siguen a la espera. Además, expuso un panorama bastante complejo: dijo que la normatividad les da 30 días a estas corporaciones para la respuesta y se tardan entre 500 y 2.000 días.

“Este es un llamado general a que a Colombia se le acaba el tiempo, y todos podemos ayudar. Cada persona tiene un granito de arena que poner para que el país no se apague. Las empresas, hacer su mejor gestión social, ambiental y operacional. Las autoridades competentes dan una respuesta oportuna dentro de los plazos que fija la norma, y las comunidades, sin duda alguna, apoyar. Con encuesta del Centro Nacional de Consultoría, el 96% de los colombianos creen y quieren que las energías renovables sean las energías que más se desarrollan a futuro”, agregó.

También recomendó la importancia de enviar un mensaje de tranquilidad al sector, primero las empresas con los cierres financieros y en este punto destacó la importancia de los bancos, ya que, si se adelantan las subastas de contratos de energía, la banca queda tranquila y gira los recursos para los proyectos, manifestó.

“Es acelerar la puesta en marcha, porque sí es cierto que las cifras indican que, si a 2027 no entra nueva energía, a partir del 2028 ya hay déficit. Ya hoy estamos estrechos, o sea, estamos a ras. No hay una holgura para atender eventos, digamos, de salidas de oferta que no tenemos impredecibles. Entonces, por eso es importante que entre la nueva oferta para que el país a mediano plazo no se apague.

Recomendó que se debe replantear la conversación de que la mejor opción es parar los proyectos de energía y que más bien el tema se centre en cómo entre todas las partes se sacan adelante.