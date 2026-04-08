Empieza nueva ruta marítima de combustibles en Colombia

Tumaco-Nariño

De manera oficial el Ministerio de Minas y Energía lanzó una nueva ruta logística marítima para el transporte de combustibles desde la refinería Reficar en Cartagena hasta el puerto de Tumaco, lo que permitiría reducir los costos en cerca de un 30% y fortalecer la seguridad energética del suroccidente del país. El proceso comenzó con la llegada de la embarcación Willard J con 97.000 barriles de combustible al puerto nariñense.

Esta ruta nacional permite que el combustible producido en el Caribe cruce el Canal de Panamá para retornar al país por el Pacífico, surtiendo de manera eficiente el suroccidente colombiano y asegura el abastecimiento de combustibles en departamentos como Nariño, Putumayo, Amazonas y Guainía, que históricamente han enfrentado dificultades por su ubicación geográfica y limitaciones en infraestructura, explicó Julián Flores, director de hidrocarburos.

Según el funcionario, este nuevo esquema permite transportar combustible a precio nacional mediante una ruta marítima más eficiente.

“El combustible sale desde la refinería de Cartagena, pasa por el canal de Panamá y retorna al país hacia Buenaventura y Tumaco, abasteciendo el suroccidente y el sur del país. Esto complementa la logística histórica de ductos, que resulta más costosa y demorada”, explicó.

Flores destacó que este modelo representa “un punto histórico de inflexión”, al garantizar el suministro en regiones donde el acceso ha sido irregular, y aseguró que el transporte marítimo se convierte en una alternativa más económica, eficiente y confiable.

El nuevo corredor logístico promete no solo mejorar la eficiencia en el transporte, sino que también impacta directamente a los consumidores.

“El transporte marítimo es más económico, lo que ayuda a proteger el precio del combustible, pero lo más importante es garantizar su disponibilidad para la actividad diaria, el transporte y la maquinaria”, agregó Flores, quien subrayó que esta iniciativa envía un mensaje claro de seguridad energética para esta región del país.

Por su parte Arley Ernesto Silva, gerente de operaciones de la Sociedad Portuaria de Tumaco – Pacific Port, destacó el impacto económico y social que ya comienza a evidenciarse con la llegada de esta operación.

“Hoy estamos materializando una ruta nacional de transporte de combustible. La llegada de una embarcación con 97.000 barriles garantiza el abastecimiento del departamento y dinamiza la economía local. En los próximos meses afianzaremos esta operación logística con la llegada de más embarcaciones con combustible nacional”, afirmó.

Silva señaló que el movimiento portuario ha generado un crecimiento significativo en la actividad económica del municipio, con mayor flujo de vehículos, fortalecimiento del comercio local y aumento en sectores como hotelería y servicios.

Capacidad del puerto de Tumaco

Actualmente, el puerto cuenta con una capacidad de almacenamiento superior a los 130.000 barriles, lo que permite garantizar la distribución sin contratiempos en la región.

El Gobierno y los actores del sector proyectan que esta nueva ruta marítima permita consolidar a Tumaco como un centro estratégico para el suroccidente colombiano, mientras el país avanza en la transición hacia energías más limpias.