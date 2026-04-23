Barranquilla moderniza su transporte: entran en operación 42 nuevos buses

Noticias positivas para la movilidad urbana: el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, informó que, gracias al trabajo conjunto entre la Alcaldía y el sector transportador, se autorizó la entrada en operación de los primeros 42 buses nuevos dentro del Transporte Público Colectivo (TPC), de un total de 100 que se incorporarán este año.

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“Entregamos los primeros 42 buses, de los 100 que tendremos en operación este año. Vehículos modernos, con tecnología diésel Euro 6, que brindarán una experiencia de calidad a más de 12.000 usuarios que a diario transitan por nuestra ciudad. Con una inversión de más de 60.000 millones de pesos, avanzamos hacia un sistema más eficiente, digno y amigable con el medioambiente. Una flota que sí se parece a Barranquilla: moderna y sostenible, como lo merece nuestra gente”, publicó el alcalde en su cuenta de X.

El mandatarodestacó que la modernización del sistema permitirá tener una movilidad a la altura de las cosas buenas que suceden en la ciudad.

“El próximo año estaremos armando un pedido de 300 buses y la idea es que todo el sistema colectivo que se mueve por las calles de Barranquilla y toda el área metropolitana se transforme con carrocería de altísimo confort para que se vea una Barranquilla a otro nivel”.

El mandatario distrital hizo énfasis en que esta es una inversión que se hace con recursos de los usuarios, “con la tarifa que paga la gente, $200 por cada tarifa, se acumulan y nos sentamos con los bancos. La gente es la principal inversionista. Este es un beneficio para nuestra gente, que refleja confianza. Confían en su alcalde, confían en la alcaldía, confían en las empresas y confían en esta ciudad”.

Con la entrada en operación de la nueva flota de 42 vehículos, más de 12.000 usuarios diarios se verán beneficiados con un transporte más eficiente, cómodo y sostenible.

Además, se espera que con la llegada de los buses restantes (en el mes de junio) se fortalezca la capacidad de atención del sistema para más de 540.000 pasajeros en Barranquilla y su área metropolitana.

“Estos son los buses que permiten que la ciudad viva orgullosa, que la gente se pueda mover del trabajo a su casa, de su casa a la universidad, a compartir con unos amigos en buses que te den alegría, que te den confort, donde el viaje se haga rápido”, explicó el mandatario distrital.

Características técnicas

De acuerdo con las especificaciones, estos son buses amigables con el medioambiente, que operan con tecnología Diésel Euro 6, reduciendo el impacto ambiental y mejorando la calidad del servicio.

Son buses con cámaras de seguridad, con monitor para reversa, con ventanería de seguridad para eventualidades y control lumínico, con capacidad para 65 pasajeros por recorrido, con sistema de elevación y espacio para personas con movilidad reducida, con 46 difusores de aire acondicionado con recirculación, y con consola de conductor y validador del medio de pago con tarjeta SIBUS.

En materia de calidad del aire, esta tecnología permite una reducción de hasta el 98% del material particulado fino (PM2.5) frente a tecnologías diésel anteriores, gracias a la incorporación de sistemas avanzados de filtración. Esto representa una mejora sustancial en la disminución de contaminantes directamente asociados a enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Estos vehículos llegan con carrocería Marcopolo y chasis MS Chevrolet con tecnología Euro 6, lo que significa una operación más moderna, más eficiente y también más responsable con el ambiente.

A través de herramientas como el RCC – SIBUS y el modelo del Factor de Calidad (FQ), se ha logrado organizar la operación, optimizar rutas y sentar las bases para una renovación progresiva del sistema.

Los conductores participan en un proceso de capacitación, teórico-práctico, en conducción eficiente, durante 4 horas, en aspectos como Euro 6, identificación de alertas, cuidados y recomendaciones para desempeñarse de acuerdo con las nuevas tecnologías. Por lo menos 300 conductores ya han sido capacitados.

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Sin duda, la incorporación de la nueva flota al TPC representa un hito sin precedentes en Colombia, posicionando a Barranquilla como pionera en la modernización del transporte público colectivo.

Esta apuesta busca no solo mejorar la calidad del servicio, sino también avanzar hacia un sistema más eficiente, sostenible y centrado en las necesidades reales de los ciudadanos.