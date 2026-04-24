Ellos deciden si les sirve o no: Consejería a Gobierno entrante por diálogos de paz en Barranquilla

En la mañana de este viernes 24 de abril se llevó a cabo la segunda socialización de la Hoja de Ruta para la construcción de la Paz Urbana en Barranquilla.

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En el evento, realizado por la Consejería de Paz del Gobierno nacional en un hotel del norte de la ciudad, se dieron a conocer los avances en los últimos meses que han tenido las conversaciones con las bandas como “Los Costeños” y “Los Pepes”.

Camilo Pineda, delegado de la Consejería en el Atlántico, habló sobre el proceso y lo que le presentarían al nuevo Gobierno nacional, teniendo en cuenta que faltan cuatro meses para que termine el actual.

“Tenemos clara la meta, que es la instalación del espacio de diálogo socio-jurídico. Hemos tenido y tenemos conversaciones con estas estructuras. Hoy por hoy están a la espera que nosotros presentemos cuál va a ser la propuesta de sometimiento a la justicia. Ellos en su real saber y entender decidirán si les sirve o no les sirve”, indicó Pineda.

El funcionario señaló que estas estructuras están a la espera de una propuesta concreta de sometimiento a la justicia, la cual deberá ajustarse a los marcos legales vigentes y priorizar los beneficios para la ciudadanía.

Reiteró que la apuesta está enfocada inicialmente en estas dos organizaciones (“Costeños” y “Pepes”), mientras que otros grupos armados seguirán siendo atendidos por la Fuerza Pública.