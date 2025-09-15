Refinería de Cartagena capacita a 40 mujeres en transición energética y energías limpias

Cartagena

Un grupo de 40 mujeres, residentes de la Zona Industrial de Mamonal, iniciaron esta semana un proceso de formación para afianzar sus conocimientos en transición energética, energías limpias y gestión integral del agua.

La iniciativa es liderada por Ecopetrol, a través de un grupo de voluntariados expertos de la refinería de Cartagena. Esta capacitación, que se desarrolla en articulación con las juntas de Acción Comunal de barrios aledaños a la refinería, se compone de cinco sesiones teórico-prácticas en las que podrán mejorar sus habilidades y conocimientos como mujeres líderes de este sector de Cartagena; de esa forma podrán fortalecer su liderazgo en la formulación de soluciones sostenibles de la ciudad y aportar a la consolidación de proyectos comunitarios en torno a la transición energética con énfasis en energía fotovoltaica.

Indira Deuluffeutt, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Puerta de Hierro, es una de las participantes de esta iniciativa. Junto a sus vecinas, conformará equipos de mujeres que implementarán pedagogía comunitaria sobre la transición energética, energía fotovoltaica y la eficiencia energética en los hogares. Así, se proyecta promover la cultura hacia el uso de energías limpias y la eficiencia en el consumo eléctrico en los hogares de las cinco comunidades energéticas de Cartagena.

“La mujer es el eje de los hogares colombianos y de la sociedad en general; por esta razón, es importante que no nos quedemos atrás en estos temas y adquiramos nuevo conocimiento que podemos replicar con nuestras familias y amigos. Comprender la importancia de los efectos del cambio climático y la existencia de otras formas de energía, nos ayuda a ser más conscientes de la protección del medioambiente”, aseguró.

Con este grupo de mujeres, ya son 85 cartageneras que han sido capacitadas en estas temáticas. Como resultado de la anterior cohorte se instalaron 20 postes en esta zona de la ciudad, que funcionan con energía solar, contribuyendo a la mejora de la infraestructura local y al fomento de prácticas energéticas más limpias.

Con esta iniciativa, Ecopetrol y sus aliados ratifican su compromiso con el desarrollo sostenible y la inclusión social, demostrando que la transición energética es una tarea que involucra a todos y que puede generar un impacto positivo en la vida de las personas y el territorio.