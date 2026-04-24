Habrá formación gratuita en la Institución Universitaria Pascual Bravo para habitantes del Suroeste

Medellín

La Institución Universitaria Pascual Bravo y la Fundación Julio C. Hernández estarán hoy viernes y mañana sábado en el Suroeste antioqueño para acercar nuevas oportunidades de formación y académicas a jóvenes y adultos que desean acceder a la educación superior y que lo podrán hacer de manera gratuita.

¿Dónde estarán las instituciones?

A partir de las 10 de esta mañana, la jornada se tiene prevista en el municipio de La Pintada, en el Campus Comfama Julio C. Hernández.

Mañana sábado, el recorrido avanzará por el municipio de Amagá, a partir de las 9 de la mañana en la sede de Comfama de esa localidad.

En Jardín, allí mismo en el suroeste antioqueño, el encuentro será en el Parque Educativo Margarita Peláez Abad, entre las 9 de la mañana y las cuatro de la tarde.

Programas para el territorio

En esas localidades se analizó el entorno y las necesidades y, por ello, la oferta académica está diseñada de manera estratégica con programas que responden a las dinámicas y necesidades de esa subregión paisa.

Modalidades de aprendizaje

Desde el Pascual Bravo informaron que las personas que accedan de manera gratuita a sus programas los podrán cursar de manera virtual, a distancia y presencial, facilitando el acceso y continuidad en la formación, según las necesidades que tenga cada uno de los estudiantes.

¿Qué programas se tienen previstos?

La formación académica se ofertará para esta región con tecnologías en Sistemas Mecatrónicos, Mecánica Industrial, Supervisión de Sistemas de Generación y Distribución de Energía Eléctrica, Desarrollo de Software, Gestión Logística y Diseño y Producción Gráfica.

La vicerrectora de Enseñanza y Aprendizaje del Pascual Bravo, Lina Ortiz Quimbay, invitó a los interesados “para que nos acompañen en los municipios de Jardín, Amagá y La Pintada, donde estaremos con nuestra oferta académica para que te motives. Inscríbete y haz parte de esta apuesta que tiene la Institución Universitaria Pascual Bravo de impactar los territorios. Están invitados a que conozcan la oferta académica de la Facultad de Producción y Diseño y la Facultad de Ingeniería, quienes hoy hacen presencia en las 9 subregiones de Antioquia”.

¿Qué documentos se deben aportar?

Los interesados deben contar con documento de identidad, resultados de las pruebas Saber 11, un recibo de servicios públicos, certificado del Sisbén, acta de grado y una fotografía.