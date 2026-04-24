Guerra con drones entre disidencias y Clan del Golfo genera nuevos desplazamientos en Briceño

Briceño- Antioquia

Caracol Radio ha conocido de diferentes fuentes consultadas que la guerra entre los grupos ilegales en zona rural de Briceño, Norte de Antioquia, en vez de apaciguarse, por el contrario, se está agudizando, ya que tanto las disidencias del frente 5to como el Clan del Golfo se están enfrentando con drones cargados con explosivos y es lo que ha generado que las viviendas de las comunidades, el coliseo y el parque infantil de la vereda Las Auras queden afectados.

Este medio de comunicación también recibió información, la cual indica que este jueves se reportó una confrontación durante casi todo el día; incluso, finalizando la tarde, l a comunidad reportó tres potentes explosione s en inmediaciones de la misma vereda. Todo esto, según las fuentes, ha generado el desplazamiento forzado de nuevas familias , algunas hacia el área urbana de Briceño y otras a la vecina población de Yarumal.

La información indica que l os explosivos lanzados desde drones no solo los está haciendo la guerrilla del frente 5to liderada por alias “Primo Gay” , y en el territorio por los cabecillas alias “Chalá” y “Macho Viejo”. Mientras que por el Clan del Golfo, una persona conocida con el alias de “Pantera” es quien los estaría liderando.

Esta guerra con drones no es nueva. Caracol Radio ya había denunciado que en el 2025 ocurrió lo mismo en el Nordeste de Antioquia, específicamente en zona rural de los municipios de Remedios y Segovia, donde varias viviendas fueron impactadas por los explosivos lanzados desde estas aeronaves no tripuladas. Ahora las comunidades de algunas veredas de Briceño, como Las Auras, están padeciendo esta situación que es catalogada por las autoridades como violación al derecho internacional humanitario.

Se espera que este viernes las autoridades entreguen mayores detalles de esta información conocida por Caracol Radio.