Liliana Patricia Restrepo Villa es la nueva rectora de la Institución Universitaria Pascual Bravo

Medellín

La Institución Universitaria Pascual Bravo eligió a Liliana Patricia Restrepo Villa como su nueva rectora, la cual estará al frente de esta responsabilidad hasta el año 2030.

En total participaron 16 candidatos, los cuales presentaron las propuestas; a partir de allí hubo deliberación por parte del Honorable Consejo Directivo de la Institución y posteriormente eligieron a la nueva rectora.

¿Quién es la nueva rectora?

La nueva rectora es Administradora de Empresas de la Universidad de Antioquia, especialista en Docencia Universitaria y Magíster en Educación, cuenta con una trayectoria profesional que integra de manera estratégica la gestión administrativa y financiera con una sólida formación y experiencia en el campo educativo.

La presidenta del Honorable Consejo Directivo, Carolina Franco Giraldo, explicó que “después de escuchar las propuestas de los candidatos, fue elegida la propuesta de la nueva rectora, a quien le deseamos muchos éxitos en la conducción de la Institución Universitaria para el periodo 2026–2030”.

La rectora electa ha ocupado cargos directivos, docentes y de asesoría en diversas instituciones de educación superior, liderando procesos de Extensión, emprendimiento, docencia universitaria y gestión Administrativa y financiera.

Formar, servir y cuidar

Bajo la propuesta Formar, Servir y Cuidar, presentó su estrategia rectoral para el periodo 2026–2030.

Esta administradora de empresas, especialista en docencia universitaria y magíster en educación, fue vicerrectora desde el año 2014 hasta la fecha.

Mensaje del alcalde de Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, a través de su cuenta de X, envió un mensaje de felicitaciones a la nueva rectora del Pascual Bravo.

En su publicación explicó que “¡Un nuevo capítulo para la Institución Universitaria Pascual Bravo! Desde la Alcaldía de Medellín felicitamos y le damos la bienvenida a la nueva rectora, Liliana Restrepo Villa. Nos une un mismo propósito, que es llevar a Medellín al siguiente nivel. Formar, Servir y Cuidar fueron los pilares de su propuesta rectoral para el periodo 2026-2030”.

Proceso con 16 candidatos

La convocatoria para la designación de la rectoría contó con la participación de 16 candidatos, quienes tuvieron la oportunidad de exponer sus propuestas ante la comunidad pascualina y los miembros del Honorable Consejo Directivo.

Las personas que se presentaron al proceso fueron Julio César Aguirre Ramírez, Lorenzo Portocarrero Sierra, Jhonatan Darío Arroyave Montoya, Yaneth Patricia Valencia Terreros, José Alejandro Posada Montoya, Yon Alejandro Vásquez Álvarez, Diego Alejandro Marín Cifuentes, Fredy William Andrade Pérez, Carmen Elena Úsuga Osorio, Frey de Jesús Castro Ramírez, Cristian Daniel Cartagena González, Liliana Patricia Restrepo Villa, Gustavo Alveiro Jaramillo Franco, Luis Jhonson Gallego Giraldo, Jorge Iván Brand Ortiz y Jorge Alejandro Matta Herrera.

El proceso de elección

La recepción de hojas de vida se adelantó hasta el pasado 27 de febrero; la primera semana de marzo se hizo la revisión y verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos.

El pasado 4 de marzo se publicaron los resultados de los aspirantes y, posteriormente, se abrió el espacio para la presentación presencial de reclamaciones frente a la verificación de cumplimiento de requisitos de los aspirantes al cargo de rector.

En la reunión de este jueves, 12 de marzo, luego de la presentación de cada uno de los candidatos, se hizo la votación y elección de Liliana Patricia Restrepo Villa como nueva rectora del Pascual Bravo.