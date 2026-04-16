Medellín abre más de 12.200 cupos para educación superior en el segundo semestre de 2026. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín

La oferta académica está liderada por el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), la Institución Universitaria Pascual Bravo y el Colegio Mayor de Antioquia, que actualmente mantienen abiertas sus inscripciones con una amplia variedad de programas en áreas estratégicas.

El ITM concentra la mayor cantidad de cupos, con 8.600 disponibles en cerca de 60 programas académicos. Entre estos se destacan opciones innovadoras como el Doctorado en Ciencia y Tecnología, la Especialización en Bioinformática y programas en Física y Tecnología de Alimentos, alineados con las necesidades del desarrollo científico y productivo de la ciudad.

Por su parte, la Institución Universitaria Pascual Bravo ofrece más de 1.600 cupos distribuidos en 42 programas, incluyendo áreas como logística, diseño, animación digital e Internet de las Cosas. Además, esta institución extiende su cobertura a 47 municipios de Antioquia, acercando la educación superior a diferentes territorios.

En tanto, el Colegio Mayor de Antioquia dispone de 2.016 cupos en cerca de 40 programas académicos, con énfasis en áreas como arquitectura, biotecnología, microbiología y construcción sostenible, fortaleciendo así sectores clave para el desarrollo urbano y social.

Las inscripciones estarán abiertas hasta mediados de junio:

El Pascual Bravo hasta el 15, el ITM hasta el 16 y el Colegio Mayor hasta el 17, fechas clave para quienes deseen iniciar su proceso de formación profesional en la ciudad.

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Este proceso cuenta con el respaldo de Sapiencia, que impulsa beneficios como Matrícula Cero, programa que cubre el 100 % del costo académico. Asimismo, se ofrecen apoyos de sostenimiento a través de sus fondos, facilitando no solo el acceso, sino también la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.