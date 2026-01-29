El Pascual Bravo se suma al Global Game Jam, por segundo año consecutivo

Medellín

El encuentro reunirá a cerca de 150 jóvenes apasionados por la animación digital, el diseño y el desarrollo de videojuegos, quienes asumirán el reto de crear un videojuego en una maratón creativa de 48 horas, bajo la modalidad de trabajo colaborativo conocida como Jam.

De acuerdo con Lina María Ortiz Quimbay, decana de la Facultad de Producción y Diseño, el Global Game Jam funciona como un espacio intensivo de aprendizaje y creación. “Es una especie de bootcamp, donde recibiremos personas interesadas en realizar un videojuego. Contaremos con tutores, profesores y expertos que acompañarán el proceso creativo de los equipos”, explicó.

Las actividades se llevarán a cabo en Parque Tech, un espacio dotado con herramientas tecnológicas que permitirá a los participantes desarrollar sus ideas de manera continua. Durante el evento, los equipos se conformarán libremente y cada integrante podrá asumir distintos roles, como diseño de mecánicas de juego, interfaces, niveles, creación de personajes, narrativa, programación, efectos visuales y voz, entre otros.

Los videojuegos desarrollados durante el evento serán publicados en la plataforma oficial del Global Game Jam a nivel mundial, lo que permitirá a los participantes usar estos proyectos como portafolio para futuras convocatorias empresariales y posibles alianzas con la industria de los videojuegos y la animación.