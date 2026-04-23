Alcalde Fico Gutiérrez invita a Juan David Palacio a acogerse a un preacuerdo con la Fiscalía

Medellín

Luego de que se conociera que un juez había ratificado que Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana, seguiría afrontando su proceso judicial en libertad , el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien ha entregado cientos de hallazgos a la fiscalía, se refirió a esta decisión judicial, la cual respeta, enfatizó.

El mandatario local le envió un mensaje a Palacio recomendándole que es mejor que tome la decisión que ya han tomado varios exfuncionarios y es un preacuerdo con la fiscalía.

“Él lo que debería hacer ya es buscar un principio de oportunidad. Las pruebas las tiene la fiscalía; han revelado muchas de ellas. Ya hay principios de oportunidad que lo involucran a él y al jefe de la banda, que cuente todo. De lo contrario, pronto lo enviarán a la cárcel durante más de treinta años. Así se lo advirtió el mismo juez. El mérito para que este tipo vaya a la cárcel es demasiado grande”, dijo el mandatario.

Recordemos que el juez que negó la solicitud de la fiscalía de que se le ordenara detención en centro carcelario al exdirector del AMVA se fundamenta en que el exfuncionario no representa un peligro para el proceso ni su interferencia.