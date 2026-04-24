Red Nacional de Bibliotecas rechazó que alcalde de Medellín cancelara presentación de libro del M-19

Medellín

La Red Nacional de Bibliotecas Públicas y la Biblioteca Nacional de Colombia rechazaron la cancelación de la presentación de un libro sobre el M-19 en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, decisión liderada por el alcalde Federico Gutiérrez.

En un comunicado, las entidades calificaron el hecho como un intento de censura que afecta el papel de las bibliotecas como escenarios de diálogo, pluralidad y libre circulación de ideas. El pronunciamiento señala que las bibliotecas deben garantizar el acceso sin discriminación a contenidos y expresiones diversas.

“La Ley 1379 de 2010 establece que las bibliotecas son espacios que prestan servicios al público en general, por lo que están a disposición de todos los miembros de la comunidad por igual, sin distinción de origen étnico, nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma, discapacidad, condición económica y laboral o nivel de instrucción. Su misión es la promoción del acceso democrático al conocimiento, la información y la cultura, y por esto mismo son esenciales para el ejercicio pleno de la libertad de expresión”, subraya el texto.

Asimismo, destacaron que la Red Nacional de Bibliotecas Públicas agrupa actualmente más de 1.500 bibliotecas en el país y cumple un rol clave en la formación de ciudadanos críticos, por lo que hicieron un llamado a proteger estos espacios y a respetar el derecho a la libre expresión.

Las entidades reconocieron la trayectoria de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, que por más de 70 años ha sido referente cultural y bibliotecario en Colombia, y reiteraron la necesidad de preservar su autonomía y misión en el ecosistema cultural de la ciudad.

La polémica por la cancelación de la presentación del libro

El evento de la presentación del libro escrito por Jaime Rafael Nieto López, titulado “El M19 de la guerra a la Política”, estaba programado para este martes 21 de abril de 2026 a las 5:00 p.m. en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín.

Sin embargo, en una publicación en X, el alcalde Federico Gutiérrez, once minutos antes de la realización de la presentación del libro, ordenó su inmediata cancelación. “Recordemos el Holocausto del Palacio de Justicia. Nuestra ciudad respeta la memoria de las víctimas, no la propaganda de quienes empuñaron las armas. Este evento tiene un carácter evidentemente político y ninguna entidad pública puede albergarlo, además, por ley de garantías”, señaló.

A pesar del rechazo del mandatario local, el lanzamiento del libro sí se llevó a cabo como una muestra de resistencia por parte del escritor, docente y sociólogo, y los asistentes.