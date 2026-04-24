Francia Márquez rechaza atentado en Cali y pide acciones urgentes por la seguridad

Desde la Universidad Libre, al finalizar su intervención durante un evento en la ciudad de Cali, la vicepresidenta Francia Márquez se refirió a lo ocurrido a pocos kilómetros del lugar donde se encontraba y expresó su rechazo frente a este tipo de ataques.

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“Quiero antes de levantar este saludo rechazar enérgicamente lo que acaba de pasar aquí, a unos kilómetros. Y es que acaban de explotar unos cilindros que dejan al lado del batallón Pichincha, que pone en riesgo la vida de nuestra gente. No nos van a silenciar, no nos van a amedrentar”, dice la vicepresidenta Francia Márquez “y como pueblo nos seguiremos levantando con rectitud por la vida y por la paz”, afirmó.

La vicepresidenta también cuestionó las acciones de los grupos armados y su impacto en la democracia.

“No aceptamos que los grupos armados sigan sembrando miedo, porque no es sembrando miedo que se cosecha la democracia, no es así como se ganan elecciones, no es sembrándole terror a nuestro pueblo como se gobierna un país, es proponiéndole acciones de cambio y de dignidad que se logra que un pueblo decida acompañar una propuesta de gobierno”, añadió la vicepresidenta.

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Rechazó Francia Márquez no solo rechazó la violencia que se vive en el Valle del Cauca, sino en el Cauca, en Nariño y en Chocó e hizo un llamado directo al gobierno Nacional y a las entidades responsables de la seguridad para que actúen de manera contundente.

“Rechazo que mi región, que mi departamento, que mi Pacífico esté sometido a la barbarie de estos grupos y solicito como lo he hecho al Ministerio de Defensa y además entidades responsables de garantizar la seguridad y el orden público que tomen las acciones requeridas para proteger la vida de los caucanos, de los nariñenses, de los chocoanos, de los vallecaucanos. No más violencia en este Pacífico, ya no más, estamos cansados”, dijo la vicepresidenta.

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Finalmente, Márquez enfatizó en la necesidad de utilizar todas las herramientas del Estado para garantizar la seguridad en la región.

“Ustedes no saben lo que ha significado para mí como mujer de esta región estar viendo y enfrentando todos los días los desafíos de la seguridad, los desafíos para garantizarle paz a mi pueblo, no más. Se tiene que usar todas las herramientas del Estado para proteger al Pacífico colombiano, para proteger a la gente”, concluyó Francia Márquez desde Cali.