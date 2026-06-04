En el Valle del Cauca piden veeduría internacional para la segunda vuelta

En el marco de una sesión extraordinaria de la Federación Nacional de Departamentos, los mandatarios de 32 regiones coincidieron en que, para el desarrollo de la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo el próximo 21 de junio, se debería incrementar una veeduría internacional para fortalecer la transparencia, especialmente durante los escrutinios.

Al respecto la gobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro resaltó la confianza que se tiene en la Registraduría, pero, respaldó la idea de una veeduría internacional.

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“Creo que en la segunda vuelta debe haber una veeduría internacional muy grande para que podamos blindar las elecciones. Yo confío en nuestras instituciones que tienen que ver con la Registraduría, pero, por supuesto, la veeduría internacional es muy importante y esas son las solicitudes que estamos haciendo los gobernadores”, indicó la gobernadora.

Dilian Toro, además indicó la necesidad del fortalecimiento de las medidas de seguridad por parte de la Fuerza Pública para garantizar el libre ejercicio de la democracia.

De otro lado, los mandatarios esperan trabajar en una agenda articulada con el próximo Gobierno Nacional para responder a las necesidades de forma particular según el territorio.

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“Los gobernadores estamos dispuestos a articular acciones con el próximo presidente, a construir país, es importante que esas necesidades que tenemos en las regiones sean escuchadas por el presidente.”, agregó la gobernadora.

Recordó Toro que, para el Valle del Cauca, esta articulación es clave para avanzar, no solo en seguridad, sino en proyectos que no han podido avanzar como el Tren de Cercanías y el dragado en Buenaventura.

Por último, la gobernadora del Valle, afirmó que la intención es entenderse con el gobierno por el bien de los territorios “nosotros no queremos más violencia ni queremos más odios y resentimientos, queremos que haya un diálogo y una concertación fluida por el bien de nuestra gente”.