Ladrones se hicieron pasar por policías y terminaron asesinando a una joven en Palmaseca, Palmira

En la madrugada de este jueves 4 de junio de 2026, un presunto falso procedimiento policial terminó en tragedia en el corregimiento de Palmaseca, zona rural de Palmira, Valle del Cauca. El hecho dejó una joven muerta y dos hombres heridos por arma de fuego.

Según la información preliminar recopilada por las autoridades, varios individuos que se movilizaban en dos vehículos y portaban prendas alusivas a la Fuerza Pública ingresaron a una vivienda haciéndose pasar por policías.

Los delincuentes habrían simulado una diligencia de allanamiento para ingresar al inmueble. Una vez dentro, intentaron someter a los ocupantes y apoderarse de varios elementos de valor. Durante la reacción de las víctimas y en medio del asalto, los hombres armados dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.

Como consecuencia del ataque, murió Diana Carolina Isaza, de 19 años. Además, dos hombres resultaron heridos, entre ellos un intendente jefe de la Policía Nacional que, según la información conocida, es familiar de las víctimas y residente del sector. El uniformado intervino al percatarse de lo ocurrido.

“Los lesionados fueron trasladados a un centro asistencial, donde recibieron atención médica especializada. Su estado de salud es estable y se encuentran fuera de peligro”, relató el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante de la Policía Valle.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen, identificar a los responsables y dar con su captura.