Cali recibirá la IV Parada Nacional Interclubes de Rugby Subacuático

Cali volverá a convertirse en epicentro del deporte subacuático colombiano con la realización de la IV Parada Nacional Interclubes de Rugby Subacuático, evento que se disputará del 6 al 8 de junio en las Piscinas Alberto Galindo Herrera.

La competencia, organizada por la Liga Vallecaucana de Actividades Subacuáticas (LIVAS), congregará a 12 clubes provenientes de distintas regiones del país y contará con la participación de 23 equipos en las categorías A femenina y A masculina que disputarán una programación intensa de encuentros desde las primeras horas de cada jornada en busca de los títulos de sus respectivas categorías.

Durante tres jornadas, los deportistas buscarán sumar puntos importantes dentro del calendario nacional de esta disciplina, considerada una de las modalidades más exigentes de las actividades subacuáticas por la combinación de resistencia, estrategia y trabajo colectivo que demanda bajo el agua.

Además de la competencia deportiva, la parada nacional servirá como espacio para fortalecer el desarrollo del rugby subacuático en Colombia, disciplina que ha tenido un crecimiento sostenido durante los últimos años y que cuenta con una importante tradición en el Valle del Cauca.

La Liga Vallecaucana de Actividades Subacuáticas extendió la invitación a la comunidad deportiva, medios de comunicación y público en general para acompañar el evento y disfrutar de una de las competencias más importantes del calendario nacional de este deporte.

La IV Parada Nacional Interclubes de Rugby Subacuático se desarrollará entre el viernes 6 y el domingo 8 de junio en las Piscinas Alberto Galindo Herrera de Cali, con la participación de 23 equipos distribuidos en las categorías élite femenina y masculina.