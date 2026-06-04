Buenaventura busca recuperar el turismo tras semanas de crisis por violencia y bloqueos

Cali

Tras varias semanas de dificultades para el sector turístico de Buenaventura, marcadas por bloqueos en las vías de acceso al puerto y hechos de inseguridad que afectaron la imagen del destino, el distrito apuesta por la reactivación durante este puente festivo.

La situación provocó la cancelación de cerca del 97 % de las reservas, golpeando a hoteles, operadores turísticos, transportadores, restaurantes y demás prestadores de servicios.

Uno de los hechos que más preocupación generó entre los viajeros fue el asesinato de Alexander Valencia y la desaparición de su hijo, Nicolás Valencia, quienes se encontraban realizando actividades turísticas en la región. A esto se sumaron las recientes protestas de comunidades de mineros artesanales que exigen procesos de formalización por parte del Gobierno Nacional y que mantuvieron bloqueadas durante varios días las principales vías de acceso a Buenaventura.

Ante este panorama, la Alcaldía Distrital, a través de la Secretaría de Turismo, ha definido acciones con los empresarios, operadores turísticos y autoridades para recuperar la confianza de los visitantes y garantizar condiciones para el desarrollo de la actividad turística durante este puente festivo.

“Nuestro compromiso hoy es seguir fortaleciendo Buenaventura con un destino seguro, biodiverso y lleno de experiencias para aquellos que nos visitan. Para este puente festivo esperamos recibir a miles de turistas y que cada uno de ellos, se sientan como si estuvieran en su casa. Es por eso que hemos venido implementando diversas estrategias y acciones en nuestras seis zonas turísticas con el propósito de brindarle a nuestros visitantes la mejor de las experiencias”, indicó Ana Lucía Morales Gamboa, secretaria de Turismo de Buenaventura.

La funcionaria también recordó que Buenaventura se prepara para una de las temporadas más importantes del año, el avistamiento de ballenas, que atrae a miles de visitantes nacionales e internacionales.

La recuperación del sector turístico es fundamental para la economía local, ya que cientos de familias dependen directa e indirectamente de esta actividad a través de la gastronomía, el hospedaje, el transporte marítimo y terrestre, el comercio y los servicios turísticos que se ofrecen en las distintas zonas del distrito.