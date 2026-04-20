Policía refuerza seguridad del alcalde Alejandro Char tras amenazas en su contra

La Policía Metropolitana de Barranquilla anunció la activación inmediata de protocolos de protección y seguridad luego de la información difundida recientemente por el alcalde Alejandro Char, sobre presuntas amenazas en su contra.

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A través de un comunicado oficial, la institución confirmó que se han reforzado las medidas para garantizar la integridad del mandatario y de su entorno familiar.

Dentro de las acciones adoptadas, la Policía informó el despliegue de capacidades de inteligencia, contrainteligencia e investigación criminal, con el objetivo de establecer el origen y el alcance de la amenaza.

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Asimismo, se convocó al Comité de Evaluación de Nivel de Riesgo (CENIR), en articulación con las autoridades distritales, con el fin de analizar la situación y definir acciones conjuntas que permitan mitigar cualquier riesgo.

Las autoridades también adelantan la verificación y análisis de la amenaza para determinar su nivel de gravedad y adoptar las medidas correspondientes de manera oportuna.