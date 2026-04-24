Fallido atentado contra la sede del ejército en Cali.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder Garcés, calificó como un atentado fallido contra la sede del ejército en el sur de la capital del Valle, la explosión de un vehículo utilizado para lanzar cilindros con explosivos contra el batallón Pichincha en el cantón militar de Nápoles.

El mandatario informó a Caracol Radio que desde un vehículo, al parecer una buseta, lanzaron un cilindro con explosivos que no se activó en el interior de la sede militar, muy cerca del colegio del ejército y las casas fiscales.

Otro cilindro estalló en el interior del vehículo que terminó consumido por un incendio.

El alcalde de Cali ofreció una recompensa para dar con un hombre que llevó el vehículo hasta un costado de la sede del ejército sobre la carrera ochenta con calle cuarta, donde también opera el hospital Psiquiátrico San Isidro.

Este terrorista abría corrido por la calle ubicada en la parte trasera del centro asistencial y habría sido recorrido por una moto.

Las autoridades de movilidad y en coordinación con la policía, aplicaron cierres en inmediaciones del batallón Pichincha en el sur de Cali, así como en el comando de la policía en la carrera primera con calle 21,así como en la carrera octava entre calles 56 y 52, frente a la base escuela militar Marco Fidel Suárez de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder volvió a pedir al gobierno nacional las acciones necesarias para fortalecer la seguridad de la capital del Valle, ya que sigue siendo blanco de las acciones terroristas de los grupos armados ilegales, entre ellas las disidencias de las Farc al servicio de alias Mordisco