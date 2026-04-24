Fuerte explosión en inmediaciones del Batallón Pichincha en Cali

Una explosión sacudió los alrededores del Batallón Pichincha en Cali.

Un vehículo es consumido por las llamas en un costado y se verifica otra situación en el interior de las instalaciones militares con un cilindro de gas.

La Tercera Brigada del Ejército confirmó que el vehículo fue acondicionado con explosivos, y que en este momento se adelantan las verificaciones correspondientes para la desactivación de estos elementos.

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Según el alcalde de Cali, Alejandro Eder, hasta el momento no se han reportado personas heridas ni víctimas.

De acuerdo con la información preliminar, una persona abandonó la buseta en el lugar y huyó en una motocicleta de alto cilindraje. Desde el vehículo se intentaron lanzar dos cilindros: uno fue disparado y cayó dentro del batallón sin detonar, mientras que el otro explotó al interior de la buseta.

En este momento, en la ciudad se adelanta un plan candado para dar con el responsable y anunciaron una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita su captura y judicialización, así como la de cualquier otro implicado.

Las autoridades con el fin de evitar cualquier otra situación de orden público, decidieron cerrar diferentes complejos policiales y militares en Cali.

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