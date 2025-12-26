Francia Márquez urge garantías para retorno de desplazados del Catatumbo: “medidas reales”

AME1476. BOGOTÁ (COLOMBIA), 29/06/2025.- Fotografía de archivo del 27 de mayo de 2025 de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, durante la III Cumbre Ministerial Colombia-Caricom en Cartagena (Colombia). Márquez negó este domingo haber participado en ningún complot para intentar sacar del poder al presidente Gustavo Petro, tal y como sugirió el excanciller Álvaro Leyva en Estados Unidos, según unos audios revelados por el diario El País. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo ARCHIVO / Ricardo Maldonado Rozo ( EFE )

Aumenta el desplazamiento en el Catatumbo como consecuencia de los enfrentamientos entre grupos armados, y el recrudecimiento de la violencia que provoca pánico y zozobra en la población.

Cerca de 250 personas llegaron en las últimas horas a Cúcuta y Ocaña, ante el riesgo que representan los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de alias “Calarcá”.

La Defensoría reporta desplazamientos masivos en Tibú por combates entre disidencias de las Farc y ELN.

¿Qué dijo la vicepresidenta?

La vicepresidenta Francia Márquez hizo un llamado a las autoridades, para que garanticen el retorno de las familias desplazadas en el Catatumbo, como consecuencia de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

“Es urgente que se garanticen condiciones de seguridad que permitan el retorno y la permanencia de las personas en sus tierras y el ejercicio pleno de sus derechos”.

El llamado lo hizo también a la comunidad internacional, para que brinde apoyo humanitario de inmediato y ofrezcan garantías para los afectados por el conflicto armado en esta región del país.

“Sabemos que la paz y la justicia social en el Catatumbo solo serán posibles con respeto, protección y presencia institucional que responda a las necesidades reales de su gente y estamos comprometidos como Gobierno nacional”, dijo.