Tres hombres enviados a prisión en el Cauca por el presunto secuestro de un adulto mayor

Dos de los capturados por presunto secuestro, el terce implicado se encuentra hospitalizado. Crédito: Fiscalía General de la Nación.

Morales - Cauca

En el Cauca tres hombres fueron enviados a la cárcel por el presunto secuestro de un adulto mayor en el municipio de Morales. Los implicados resultaron capturados en flagrancia cuando se movilizaban en un automóvil con la víctima.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, se trata de Yanier Alejandro Caicedo Taborda, Francinel Rodríguez Usuriaga y José Nevio Varela López señalados del secuestro de un ciudadano de 72 años, al parecer, perpetrado en la vereda La Lorena.

“Los tres hombres fueron capturados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo de uniformados del Gaula Militar e integrantes de la Policía Nacional, cuando se desplazaban en un vehículo en zona rural de Popayán, con el ciudadano de 72 años”, resaltó el ente investigador.

En medio del procedimiento, uno de los detenidos desenfundó un arma de fuego mientras evadían la señal de pare de las autoridades.

Durante la diligencia judicial se les incautó un vehículo, una motocicleta, un arma de fuego con munición y cuatro celulares, uno de ellos propiedad de la víctima.

Un juez les imputó el delito de secuestro y a pesar de no aceptar los cargos fueron enviados a la cárcel.

En el Cauca hay preocupación por los casos de retención ilegales de grupos armados a líderes políticos y sociales en diferentes puntos de la región.