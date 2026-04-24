Gobierno Nacional tiene que estar aquí poniendo la cara: Gobernadora del Valle tras atentado en Cali

Luego del atentado con explosivos en inmediaciones al batallón Pichincha en Cali, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, hizo un enérgico llamado al Gobierno Nacional exigiendo mayor presencia institucional para enfrentar la escalada de violencia en la región.

La mandataria aseguró que estos hechos son consecuencia directa de la situación de orden público en la zona alta de Jamundí y el norte del Cauca, donde confluyen economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal.

Aunque no señaló de manera directa a las disidencias, sí advirtió que este tipo de estructuras están detrás de esas actividades ilícitas que terminan impactando a Cali y al Valle del Cauca.

La gobernadora cuestionó la falta de respuesta del Ejecutivo.

“Tiene que estar aquí el Gobierno Nacional, poniéndole la cara, coordinando todo”.

En ese sentido, insistió en la necesidad de una intervención más contundente, similar a otras desplegadas en el país.

Además, anunció que la Gobernación se suma con una recompensa de 50 millones de pesos, que se suman a los otros 50 millones ofrecidos por la Alcaldía, para un total de 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del atentado.