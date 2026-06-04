Cali llevará su apuesta por la biodiversidad a una cumbre mundial en Singapur

Cali tendrá asiento en una de las mesas donde se están discutiendo los desafíos urbanos del siglo XXI.

La ciudad fue invitada por el Gobierno de Singapur a participar en la Cumbre Mundial de Ciudades 2026, un evento que reunirá a representantes de más de 250 ciudades para intercambiar experiencias sobre sostenibilidad, innovación y desarrollo urbano.

La participación de Cali se centrará en temas como biodiversidad, renovación urbana y soluciones basadas en la naturaleza, áreas en las que la ciudad ha venido desarrollando diferentes estrategias para enfrentar retos ambientales y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Además de compartir experiencias, la agenda contempla la firma de un acuerdo de cooperación con Singapur que permitirá fortalecer proyectos relacionados con biodiversidad y sostenibilidad urbana.

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La ciudad también participará en espacios dedicados a la gestión del riesgo y la resiliencia frente a inundaciones, donde expondrá iniciativas como el Plan Jarillón, considerado una de las principales obras de protección frente a crecientes del río Cauca.

La invitación se suma a los esfuerzos de internacionalización que adelanta Cali para fortalecer alianzas con gobiernos, organismos multilaterales y entidades de cooperación internacional.

Según cifras de la Alcaldía, entre 2024 y 2026 estas gestiones han permitido movilizar más de 12,9 millones de dólares para programas sociales, fortalecimiento institucional y proyectos orientados al desarrollo de la ciudad.

Más allá de la representación institucional, la participación en Singapur busca abrir nuevas oportunidades de cooperación y posicionar a Cali dentro de las discusiones globales sobre cómo construir ciudades más sostenibles y resilientes.