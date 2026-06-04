Nuevo hospital de Candelaria sigue frenado por falta de aval del Gobierno nacional

La construcción del nuevo centro asistencial es considerada una obra estratégica para Candelaria. Foto: Alcaldía de Candelaria.

Candelaria

A pesar de la creciente necesidad de servicios de salud para los habitantes de Candelaria, la construcción del nuevo hospital del municipio continúa sin avanzar debido a la falta de viabilidad por parte del Ministerio de Salud.

Según la Gobernación del Valle del Cauca, el proyecto fue radicado hace un año ante el Gobierno nacional y aunque ya cuenta con estudios, diseños y recursos asegurados para su primera fase, aún no recibe la aprobación necesaria para iniciar obras.

La situación fue nuevamente advertida por la gobernadora Dilian Francisca Toro, quien señaló que la construcción del hospital fue una de las principales solicitudes planteadas por la comunidad.

“Hace 1 año que le radicamos este proyecto al Ministerio de Salud y aún no hemos podido obtener una respuesta positiva y sin esto, no podemos iniciar la construcción, a pesar de que tenemos los recursos para realizar la primera fase del hospital porque ya estos fueron aprobados con un crédito tanto por el concejo como por la Asamblea departamental. Por eso queremos hacerle un llamado firme al gobierno nacional para que otorgue la viabilidad que permita avanzar en este proyecto”, señaló.

La construcción del nuevo centro asistencial es considerada una obra estratégica para Candelaria, un municipio que supera los 115 mil habitantes y cuya infraestructura hospitalaria actual resulta insuficiente para responder a la creciente demanda de servicios de salud.