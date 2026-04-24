Envigado, Antioquia, está estrenando Centro Administrativo Municipal

Medellín

La Alcaldía de Envigado inauguró su nuevo Centro Administrativo Municipal, donde centralizarán todos los servicios del gobierno local.

La nueva obra requirió una inversión de 200.150 millones de pesos, de los cuales el municipio aportó 114.396 millones y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá contribuyó con 85.753 millones de pesos.

¿Cómo es el nuevo CAM?

Este nuevo Centro Administrativo Municipal cuenta con un área construida de 20.400 metros cuadrados, distribuida en dos torres interconectadas.

La torre norte de 16 pisos, y la torre sur de 15 pisos, integradas arquitectónicamente con el Palacio Municipal.

La inversión del proyecto incluyó una dotación estratégica en tecnología de vanguardia y mobiliario moderno, lo que permitirá que el CAM entre en funcionamiento plenamente equipado al momento de abrir las puertas para atender a la ciudadanía.

El alcalde de Envigado, Raúl Cardona, explicó que “este Centro Administrativo Municipal es el comienzo de una nueva era; es el recordatorio de lo que somos capaces de lograr cuando nos unimos”.

Por su parte, la directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Paula Palacio Salazar, explicó que “esta sede representa lo que somos capaces de construir cuando trabajamos articuladamente entre instituciones. Hicimos realidad una infraestructura moderna, sostenible e incluyente, pensada para prestar un mejor servicio a la ciudadanía y acercar la institucionalidad a las personas”.

Sede para la atención al público

En el primer piso de este Centro Administrativo Municipal se centralizaron todos los trámites y servicios administrativos con atención al público, taquillas, puntos de información y un sistema integral de turnos y agendamiento previo, que optimiza los tiempos y mejora la experiencia de los ciudadanos.

Según explicaron desde el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, las dos torres “cuentan con una gran variedad de espacios comunes que fortalecen la operación institucional, como una plazoleta, lobby principal, auditorio multipropósito con capacidad para 306 personas, salones múltiples, salas de reuniones, gimnasio, comedor común, zonas de descanso, salas de audiencias, estudio de grabación, sala de crisis alterna y una terraza panorámica para actividades al aire libre.

Medio ambiente

El diseño de este nuevo Centro Administrativo Municipal se basó en arquitectura bioclimática, con el aprovechamiento de condiciones naturales y mejorar, de esa manera, el confort térmico y lumínico.

Esta sede, construida con materiales sostenibles, tiene paneles solares, sistema de ventilación natural y un sistema de uso eficiente del agua.

Esta construcción recibió de manera preliminar la certificación EDGE en octubre de 2025, reconocimiento que se otorga a edificaciones sostenibles que garantizan ahorros mínimos del 20 % en energía, agua y materiales.

El proyecto fue reconocido por Camacol Antioquia por sus altos estándares de sostenibilidad y construcción responsable.

Construcción con innovación

La obra también fue condecorada como el mejor proyecto a nivel nacional en la categoría “Diseño Otros Usos” en los premios Excelencia BIM Colombia 2023, destacándose por el uso de la metodología BIM, que optimiza el diseño, la construcción y la gestión del proyecto mediante modelos digitales inteligentes.

¿Qué otros espacios tiene este edificio?

La edificación tiene 1.025 puestos de trabajo distribuidos entre las distintas dependencias de la administración municipal de Envigado.

Cuenta con salas de lactancia, consultorio médico, enfermería y condiciones óptimas de accesibilidad universal.