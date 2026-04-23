Juez mantiene en libertad a Juan David Palacio, exdirector del AMVA

Medellín, Antioquia

El Juzgado 13 Penal del Circuito de Conocimiento de Medellín decidió mantener en libertad a Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, al resolver en segunda instancia la solicitud de medida de aseguramiento dentro del proceso que enfrenta.

La decisión ratifica lo adoptado previamente por un juez de primera instancia, que había negado medidas privativa de la libertad, pese a la solicitud de la Fiscalía de enviarlo a un centro carcelario.

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Juez descarta riesgo de obstrucción a la justicia

En su análisis, el juez concluyó que no existe una inferencia clara de que personas nombradas por el exfuncionario puedan afectar el curso de la investigación.

También indicó que no hay certeza de que hechos como el presunto apagado de cámaras de seguridad o el formateo de computadores estén directamente relacionados con un intento de obstrucción a la justicia.

Estos elementos habían sido mencionados dentro del proceso como posibles riesgos para el desarrollo de la investigación.

Caso sigue en medio de apelaciones de la Fiscalía

El proceso contra Palacio Cardona y otras exdirectivas del Área Metropolitana está relacionado con presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, por una supuesta pérdida de más de 2.000 millones de pesos en contratos con el cuerpo de bomberos de Itagüí.

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En primera instancia, el juez también había considerado que los procesados no representaban un peligro para la sociedad ni para el proceso, al haber comparecido a los llamados judiciales.

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