11 mar 2026 Actualizado 14:15

Medellín

Envigado inicia estrategia de libertad religiosa para la construcción de políticas públicas

Según los datos registrados, la “Ciudad Señorial” cuenta actualmente con 61 entidades religiosas distribuidas en 63 sedes.

Foto: Alcaldía de Envigado.

Medellín

Envigado, Antioquia

Este 10 de marzo, la Alcaldía de Envigado inició un proceso que se extenderá durante todo el mes para la actualización de datos de las comunidades de fe en las zonas rurales y urbanas del municipio. El objetivo principal es recolectar información clave para el desarrollo de futuras políticas públicas.

La estrategia municipal avanza con la aplicación de cerca de 300 encuestas telefónicas y 100 presenciales, buscando fortalecer el tejido social y la construcción de políticas transparentes, participativas e incluyentes. Las jornadas son realizadas por funcionarios de la Secretaría de Gobierno, quienes se encuentran debidamente identificados.

Lea también: Sacerdote y religiosas protagonizan discusión en el Alto de la Virgen, en Guarne.

¿Cuántas entidades religiosas tiene Envigado?

La “Ciudad Señorial” cuenta actualmente con 61 entidades religiosas distribuidas en 63 sedes. Según los datos registrados, la corriente con mayor número de seguidores es la cristiana; protestantes con el 59% y católicas con el 39%. El 2% restante pertenece a otras tradiciones religiosas como el Islam.

A pocos días de la Semana Santa, la administración municipal hizo un llamado a organizaciones, líderes religiosos y a la comunidad en general para participar activamente en este proceso y asumir la libertad religiosa como un compromiso colectivo.

