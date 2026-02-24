Envigado emite alerta preventiva por nuevo frente frío y aumento de lluvias

Envigado

Tras el anuncio del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) sobre la llegada de un nuevo frente frío que afectará las regiones Caribe, Pacífico y Andina entre el 22 y el 25 de febrero, el municipio de Envigado activó medidas preventivas.

De acuerdo con el IDEAM, este fenómeno climático generará un aumento significativo de las lluvias, lo que podría derivar en emergencias como inundaciones, deslizamientos y afectaciones en la movilidad.

Ante este panorama, el Sistema Municipal para la Gestión del Riesgo de Envigado se declaró preparado para atender cualquier eventualidad que pueda presentarse en la llamada Ciudad Señorial. Desde la Oficina de Gestión del Riesgo se emitió una alerta preventiva dirigida a organizaciones, comunidades y ciudadanía en general, con el fin de reforzar las acciones de autocuidado y prevención.

Llamado a la prevención

Las autoridades invitaron a las instituciones y familias a contar con planes de gestión del riesgo, conocidos por todos sus integrantes, que establezcan medidas claras de actuación y promuevan comportamientos seguros durante la temporada de lluvias.

Asimismo, compartieron una serie de recomendaciones para mitigar posibles emergencias:

Realizar limpieza y mantenimiento de techos, canoas, bajantes, cunetas y desagües.

Disponer adecuadamente los residuos sólidos y evitar arrojar basura o escombros en quebradas y fuentes hídricas.

Promover jornadas comunitarias de limpieza en zonas verdes, laderas, sumideros y espacios públicos propensos a inundaciones.

Protegerse de la lluvia y prestar especial atención a niños, adultos mayores y animales de compañía.

Evitar conducir durante lluvias intensas si no es necesario y no ingresar a vías inundadas.

No estacionar vehículos ni resguardarse bajo árboles o estructuras que puedan colapsar.

En caso de presentarse alguna situación de riesgo, la ciudadanía puede comunicarse con la Línea Única de Emergencias de Envigado al (604) 276 6666.

La Alcaldía de Envigado reiteró el llamado a mantenerse informados a través de los canales oficiales y de los organismos de socorro.