Envigado anuncia siete nuevos puntos de fotomultas

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Envigado anunció la instalación de siete nuevos puntos de fotodetección para control de tránsito en el municipio. De estos, cinco estarán ubicados en la vía Las Palmas y dos en la avenida Regional, corredores estratégicos por donde circula gran parte del tráfico del sur del Valle de Aburrá.

Los dispositivos serán instalados durante abril y, tras el proceso de implementación y socialización, empezarán a imponer sanciones a partir de mayo.

El operador del sistema será la empresa pública DESUR, entidad que estará encargada de la operación tecnológica y administrativa de los dispositivos de fotodetección.

Según la administración municipal, las cámaras buscan fortalecer el control de velocidad y mejorar la seguridad vial, especialmente en tramos donde se ha identificado alta siniestralidad.

Las cifras de accidentes en Las Palmas y la Regional

Datos presentados por la Alcaldía muestran el impacto de los accidentes en estos dos corredores viales.

En la vía Las Palmas, entre 2018 y 2025 se registraron 1.054 siniestros viales, con 38 víctimas fatales y 1.441 personas lesionadas. Solo en 2026 se han contabilizado 67 accidentes, que han dejado 91 personas lesionadas, aunque hasta ahora sin víctimas mortales.

En la avenida Regional, entre 2018 y 2025 se reportaron 1.301 siniestros viales, con 46 víctimas fatales y 1.695 personas lesionadas. En lo corrido de 2026 ya se registran 51 accidentes, que dejan 65 personas lesionadas y dos víctimas fatales.

Cinco cámaras en la vía Las Palmas

Los dispositivos en la doble calzada Las Palmas y su variante estarán ubicados en cinco puntos del corredor.

Se instalarán en el kilómetro 13+380, sector El Zarzal; en el kilómetro 16+043, sector Alto de Palmas; en el kilómetro 13+126 de la Variante Aeropuerto, sector Pradolargo; en el kilómetro 9+500 de la Variante Aeropuerto, sector urbanización Bramasole; y en el kilómetro 7+028 de la Variante Aeropuerto, sector Tienda D1 – Pantanillo.

Este corredor conecta el Valle de Aburrá con el oriente antioqueño y el aeropuerto José María Córdova, por lo que registra un alto flujo vehicular.

Dos puntos en la avenida Regional

Las otras dos cámaras estarán instaladas en la avenida Regional, dentro del corredor multimodal del río Medellín.

Una estará ubicada en el sector EDS Primax – Éxito Cedi Vegas y la otra en el sector de la Subestación eléctrica de Envigado, en sentido suroccidente–nororiente.

Con estos dispositivos, el municipio busca reducir la siniestralidad y reforzar el control de infracciones como exceso de velocidad o invasión de carriles en dos de los corredores viales más transitados del sur del Valle de Aburrá.