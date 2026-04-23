Atentado armado deja una trabajadora herida en el suroccidente de Barranquilla

Cinco presuntos responsables fueron capturados y se incautaron armas y munición; dos heridos permanecen hospitalizados.

Como Esther Daniela Peña Rivaldo, de 29 años, fue identificada la mujer víctima de un atentado armado cuando se encontraba trabajando en el barrio Las Malvinas, de Barranquilla.

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El hecho quedó registrado en el video de una cámara de seguridad, en el que se observa cuando la mujer, quien labora en una empresa de giros y apuestas, es abordada por un hombre.

El señalado sacó un arma de fuego y le disparó, para luego huir junto con su cómplice, quien lo esperaba en una motocicleta.

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La Policía investiga el hecho que se suma a la ola de inseguridad que se viene registrando en la ciudad.

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