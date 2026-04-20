Ministro Benedetti propone reactivar conversaciones con ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’

El ministro del Interior, Armando Benedetti, propuso reactivar y mantener las conversaciones con ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, como una estrategia para frenar los casos de sicariato y homicidios en el departamento del Atlántico y Barranquilla.

“Lo que se tiene contemplado es seguir, no será un proceso de paz, pero sí mantener conversaciones con esos grupos porque no hay que negarlo, esas conversaciones disminuyeron el tema de sicariato en la ciudad”, manifestó.

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En su visita a Barranquilla, el alto funcionario sostuvo que tras la mejoría en estos índices durante el ultimo trimestre del año anterior en que se mantuvieron estas conversaciones, habría que “reactivar” estos procesos.

“Por eso hay que tratar volver a reactivar esas conversaciones”, sostuvo en rueda de prensa en el Comando de la Policía en Barranquilla.

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Cabe recordar que estas conversaciones tuvieron un giro tras la polémica suscitada luego que el alcalde Alex Char rechazara la posibilidad del traslado de alias ‘Castor’ y ‘Digno Palomino’, jefe de ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, respectivamente a cárceles de Barranquilla.

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