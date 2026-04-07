Gobierno Nacional declara una reserva temporal de recursos naturales en la Sierra Nevada

Santa Marta

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, expidió la Resolución 0280 de 2026, mediante la cual declara una reserva temporal de recursos naturales renovables en la Sierra Nevada de Santa Marta, una decisión que protege aproximadamente 942.005 hectáreas fundamentales para la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad y la pervivencia cultural de los pueblos indígenas de la región.

La medida establece acciones concretas para salvaguardar uno de los ecosistemas más biodiversos del país, clave para la seguridad hídrica del Caribe colombiano y el bienestar de las comunidades asentadas en Magdalena, Cesar y La Guajira.

“Hemos dado un paso histórico en la protección de la Sierra Nevada de Santa Marta, como resultado del compromiso del presidente Gustavo Petro con la vida, los territorios y la dignidad de las comunidades”, aseguró la ministra (e) Irene Vélez Torres.

Con la declaratoria, la Agencia Nacional de Minería no podrá otorgar nuevas concesiones, suscribir contratos ni habilitar nuevas áreas para actividades de exploración o explotación minera dentro del área definida. De igual forma, durante la vigencia de la medida, las autoridades ambientales no podrán expedir permisos o licencias para la exploración o explotación de minerales e hidrocarburos.

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Por otro lado, los proyectos de explotación minera que cuenten con título minero, instrumento técnico minero aprobado e instrumento ambiental vigente podrán continuar su ejecución hasta su terminación.

El proceso ha contado con amplia participación institucional y territorial, incluyendo autoridades ambientales, comunidades locales y pueblos indígenas Arhuaco, Kankuamo, Kogui y Wiwa, quienes han reiterado la importancia de proteger este territorio como espacio de vida, cultura y equilibrio ambiental.