Refuerzan seguridad en colegio de Baranoa tras aparición de presuntas amenazas

Una situación de alerta se registró en el municipio de Baranoa, Atlántico, luego de que fuera encontrada una nota en una de las paredes de un baño del colegio Julio Pantoja Maldonado, hecho que motivó la activación inmediata de protocolos de seguridad por parte de las autoridades locales.

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El secretario del Interior del municipio, Álvaro Olivares, confirmó que el caso fue reportado hace tres días por directivos de la institución educativa, lo que permitió coordinar una rápida respuesta con la Policía Nacional, en especial con unidades de Infancia y Adolescencia y la Sijín.

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De acuerdo con las primeras indagaciones, la nota podría tratarse de una broma. No obstante, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para descartar cualquier riesgo real.

Como medida preventiva, la Policía ha intensificado su presencia no solo en el colegio Julio Pantoja Maldonado, sino también en otras tres instituciones educativas cercanas. Estas acciones incluyen controles, patrullajes y actividades pedagógicas dirigidas a estudiantes y padres de familia.

“Se activó la ruta de atención de manera inmediata. La Policía acudió al plantel, se realizaron reuniones con docentes y directivos, y se iniciaron diálogos con estudiantes de diferentes grados para esclarecer la situación”, explicó el funcionario.