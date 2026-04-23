Presentación de hoja de ruta para paz urbana en Barranquilla será sin voceros de bandas criminales

La socialización de la Hoja de Ruta para la construcción de la paz urbana en Barranquilla se realizará sin la participación de voceros de estructuras criminales, según explicó Camilo Pineda Serge, delegado de la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El funcionario indicó que actualmente no hay condiciones para una interlocución pública con estos actores. “Mientras no definamos cuál va a ser el acuerdo en materia de sometimiento a la justicia, estamos en stand-by con las estructuras”, afirmó.

Un plan en construcción

Pineda detalló que la Hoja de Ruta para la Paz es “un plan orgánico, es decir, que se ha venido transformando, que ha venido tomando forma en la medida en que hemos podido avanzar”.

Explicó que el documento tiene dos componentes principales. Uno que es de diagnóstico, mientras que el otro es estratégico.

“No solamente exponemos la situación de seguridad actual, sino también una caracterización de grupos (…) Y por otro lado tenemos un capítulo estratégico en donde está claramente definido cuáles son los objetivos, cuáles son las estrategias y cuáles son las acciones”, sostuvo.

El delegado resaltó que el enfoque del plan marca una diferencia frente a otros procesos en el país. “De las seis estrategias que estamos presentando, cinco no dependen del relacionamiento con las estructuras criminales”, precisó, al tiempo que agregó que solo una línea contempla ese contacto: “la estrategia de sometimiento a la justicia que esa sí tiene un componente de interlocución”.

Espacio abierto a la ciudadanía

Sobre la jornada de socialización, el funcionario confirmó que será de acceso público. “Eso está abierto para todos (…) está abierto para el ciudadano de a pie que quiera conocer, que quiera aclarar dudas, que quiera preguntar”, aseguró, destacando que el objetivo es combatir la desinformación mediante un proceso transparente.

Finalmente, Pineda señaló que, aunque las autoridades locales han sido informadas, aún no se confirma su asistencia. “Con la alcaldía distrital de Barranquilla hemos tenido una comunicación permanente (…) aún no nos han confirmado asistencia pero están plenamente en conocimiento de lo que se va a realizar mañana”, concluyó.