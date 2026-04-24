Desde Pereira, Iván Cepeda dijo que no se prestará a espectáculos en la contienda electoral

El candidato a la presidencia de la república por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, visitó la ciudad de Pereira, donde indicó que si es elegido como mandatario de los colombianos gobernará para el pueblo, exaltó la valentía y el esfuerzo de los habitantes de Risaralda.

Recordó a Lucas Villa

En su discurso, Cepeda rememoró el estallido social en el 2021, donde expresó que Lucas Villa fue protagonista de resistencia en la capital del departamento de Risaralda.

“Los jóvenes se levantaron en valentía contra las políticas injustas, las decisiones que pretendían profundizar el sufrimiento de millones luego de la pandemia, allí estuvo la primera línea de la dignidad, el espíritu rebelde de un país que no acepta más abusos y allí siempre vivirá Lucas Villa, símbolo de la juventud que pagó con su vida el derecho a soñar por un país distinto”. Segundos después, los asistentes alzaron sus voces manifestando: “Lucas vive, Lucas vive, Lucas vive”.

El candidato, afirmó que junto a Aida Quilcué construirán un proceso democrático que no dará la espalda a la gente, será un mandato que obedecerá al pueblo, defenderán la educación pública, organización social, la economía campesina, entre otros.

Críticas a contendores

Minutos más tarde, los presentes en el centro de la capital de Risaralda expresaron: “Uribe, paraco, el pueblo está berraco”, a raíz de que de Iván Cepeda afirmará que están bajo una amenaza radical al estar en confrontación dos concepciones de país abiertas y divergentes, criticó al uribismo diciendo que es son principios basados en la mentira cínica, desvergonzada y perversa.

“Pretende manipular, controlar e instigar la rabia y el miedo en la sociedad para frustrar el avance del cambio social, el progreso y de la libertad del pueblo. Es un régimen de manipulación y control que se ocultó para desacreditar los procesos de paz y culpar a otros de los problemas propios, tergiversar las estadísticas del país, borrar la enseñanza de historia del Colombia, borrar el sentido de dignidad del pueblo, presentar a luchadores sociales como terroristas, presentar al paramilitarismo como una respuesta legítima”.

“Paloma Valencia no tiene vergüenza en distorsionar la verdad”

Complementó su mensaje diciendo que la candidata de la Gran Consulta por Colombia, desfigura la realidad política y social del país, aseguró que acostumbra a exponer cifras que nunca sustenta los hechos reales y citó dos ejemplos.

“Hace algunos días, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, desmintió públicamente a Valencia por citarla falsamente de acusar al Pacto Histórico de obtener votación de grupos armados y que mi campaña estaría haciendo uso de proselitismo armado. Valencia dijo que era una información de la Defensora del Pueblo, es algo irresponsable y no la convierte en denuncia penal. Los medios de comunicación que hacen campaña a la extrema derecha reproducen esas afirmaciones peligrosas”.

Añadió: “Sostuvimos un debate en el congreso, ella gritó: senador Cepeda, no me mande a matar, para intentar disimular esta incriminación, dijo que ese señalamiento era una súplica y no una acusación directa. Un día ataca el aumento salarial y al otro, a regañadientes lo acepta. Un día ataca las pensiones y al otro día las defiende”.

Finalizó su discurso cuestionando el papel de los medios de comunicación aclarando la libertad de expresión y la no restricción, pero subrayó que la ciudadanía debe informarse bien, “algunos medios y portales, han tomado partido por la extrema derecha y propaganda sucia en medio del espectáculo , han renunciado a la imparcialidad, no investigan ni sustentan, ahora el asunto es mentir e instigar odios, se simplifican los argumentos que no gustan y se descontextualizan los discursos”.