La movilización es en las urnas para ganar en primera vuelta: Aida Quilcué
Desde el Quindío la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, Aida Quilcué sostuvo que la movilización ahora es en las urnas para ganar en primera vuelta
Aida Quilcué
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Armenia
En el coliseo del colegio de las Bethlemitas de Armenia se llevó a cabo el encuentro multicultural que reunió organizaciones sindicales, sociales y la minga indígena con el fin de escuchar a la formula vicepresidencial de Iván Cepeda, Aida Quilcué.
Precisamente evidenció que representa todas las expresiones del país más excluidas no solo a la indígena por eso trabajarán en pro de las necesidades entendiendo que hay proyecto político que ya fue conquistado.
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Sostuvo que no pueden permitir que se retorne a la muerte, al odio, a la polarización por eso su campaña no es de odios sino de propuestas.
Enfatizó que continuarán apostándole a las reformas que aún faltan y que han sido impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro.
Fue calara que el país no puede ser de odios por eso lo fundamental es construir en las diferencias y a eso le apuntan a través del mensaje que llevan a cada rincón del país.
Dijo que espera multiplicar la votación en el Quindío y la movilización ahora es en las urnas por eso lo calve de fortalecer el voz a voz para que crean en el proyecto político.
Enfatizó que una vez fortalecido el proceso para el 31 de mayo aspiran a ganar en primera vuelta ya que no concibe que pueda ser en segunda.
Vanessa Porras Valderrama
Comunicadora social-Periodista de la Universidad del Quindío (2016). Trabajó en la Súper Estación cubriendo...