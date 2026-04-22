Candidato Iván Cepeda pidió investigar denuncias de Angie Rodríguez y dijo que no afectan su campaña

El candidato presidencial Iván Cepeda se pronunció desde el Congreso sobre las denuncias hechas por la directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, relacionadas con presuntos hechos de corrupción en el Gobierno Nacional.

Cepeda aseguró que los señalamientos deben ser investigados de fondo por las autoridades y que deben ser materia de atención.

“Eso tiene que ser investigado. Son hechos que pertenecen a una esfera que relevan la investigación y deben ser investigados. Nosotros tenemos una posición muy clara frente a la corrupción”, dijo.

Y agregó que esas denuncias no afectan su aspiración presidencial. De hecho, dijo que de ganar la presidencia, creará un sistema nacional anticorrupción en caso de llegar a la Casa de Nariño.

Es de recordar que la también candidata presidencial Paloma Valencia se había referido también al caso, y solicitó medidas de protección para Angie Rodríguez y pidió a las autoridades avanzar en las investigaciones.

Las declaraciones se producen en medio de las revelaciones hechas por Angie Rodríguez en entrevista con Julio Sánchez Cristo, donde involucró a Juliana Guerrero y a Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Según Rodríguez, Guerrero es una mujer “muy poderosa ahora en el DAPRE con el Ministerio de la Igualdad y muy cercana al presidente de la República”.

También señaló que existe un supuesto “concierto para delinquir” en la UNGRD, bajo la dirección de Carlos Carrillo.