Comienza hoy la Semana por la Tranquilidad y la Gestión del Ruido en Medellín

Semana por la Tranquilidad y la Gestión del Ruido en Medellín. Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Medellín

Más de 40 actividades hacen parte de la Semana por la Tranquilidad que se desarrolla desde hoy y hasta el próximo 30 de abril, con las cuales se busca mejorar la salud mental de los habitantes de la capital antioqueña.

La programación llega a diferentes espacios públicos de la ciudad, las instituciones educativas oficiales y zonas de alta afluencia de personas en los barrios de Medellín, promoviendo la reducción de ruido, con el objetivo específico de cuidar la salud mental y la convivencia ciudadana.

Zonas críticas en Medellín

Desde la administración distrital se ha podido identificar algunas zonas que son acústicamente saturadas y donde se hará un énfasis especial durante esta semana con las diferentes actividades.

Hay un trabajo especial para zonas como El Poblado, Laureles y el Centro, donde los niveles de ruido son elevados, especialmente en los entornos comerciales de esos barrios de la capital antioqueña.

Estrategias

También hay un trabajo especial para 122 establecimientos nocturnos que ya aplican buenas prácticas y 1.446 conductores han sido capacitados en ecoconducción.

Igualmente, se adelantan pilotos en eventos como la Feria de las Flores, con nuevas exigencias para 2026, y procesos pedagógicos que impactan a más de 3.000 ciudadanos, junto con la inclusión del ruido en el POT.

Este año, desde el gobierno distrital se han adelantado 58 visitas por ruido intradomiciliario; “en 12 se hicieron mediciones y en dos se superaron los límites de la Resolución 8321 de 1983, lo que evidencia la necesidad de fortalecer prevención, educación y control”, explicaron desde el gobierno distrital.

Afectaciones por ruido

La subsecretaria de Salud Pública encargada de Medellín, Rita Almanza, explicó que el ruido puede generar “la pérdida de la audición o tinnitus, que es un ruidito que nos puede quedar ahí en el oído, también afectaciones tan importantes a la salud mental como pérdida de sueño, ansiedad, depresión y el estrés crónico”.

Por ello se realizará toda esta estrategia a través de la Secretaría de Salud, en articulación con Medio Ambiente, Movilidad, Cultura Ciudadana, Participación Ciudadana y Seguridad y Convivencia.

Explicó la encargada de la subsecretaría de Salud Pública, invitó a esta “semana por la tranquilidad y gestión del ruido bajo el eslogan ‘Vivir en calma suena bien’, en la que ofreceremos actividades académicas, lúdicas, recreativas, culturales, en escenarios como las calles, bares, establecimientos abiertos al público o nuestro sistema de transporte público”.

La campaña

La estrategia “Vivir en calma suena bien” invita a reflexionar sobre la incidencia de los entornos sonoros en el bienestar y a promover acciones individuales y colectivas para reducir la contaminación auditiva.

Las actividades previstas serán “Más vida, menos ruido”, las jornadas “Bájale al volumen, súbele a la sana convivencia”, la experiencia “Así suena tu paisaje” y la estrategia “Pregoneras del cuidado”.

También se realizarán brigadas de medición pedagógica con cuadrillas antirruido en zonas comerciales y nocturnas, acompañamiento a bares sobre mitigación acústica, comparsas silenciosas y serenatas de la confianza.

Habrá espacios académicos y capacitaciones para comerciantes, el Aula Móvil del SIATA y campañas como “Al volante con empatía”.

Los Centros de Desarrollo Social (CD) y los puntos activos del INDER serán escenarios de actividades lúdicas durante la semana, lo que amplía el alcance y promueve el autocuidado y la corresponsabilidad.