Salud mental en los colegios: estudio del IDEP revela el papel clave de los docentes

El Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP) dio a conocer los resultados de la investigación ‘Caracterización de Experiencias e Iniciativas en Salud Mental en Instituciones Educativas Distritales de Bogotá D.C. 2025’.

Este estudio refleja el papel clave que tiene los docentes para identificar los factores que promueven o dificultan su éxito y continuidad, y de esta manera contribuir a la formulación de estrategias que fortalezcan la promoción, prevención y apoyo integral en salud mental.

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“Se identificaron prácticas pedagógicas en las que la innovación en salud metal está ocurriendo en los colegios, bajo el liderazgo de maestras, maestros y directivos docentes. Continuaremos generando espacios de investigación e innovación para que este conocimiento circule y se apropie en beneficio de los desafíos que tiene la educación en Bogotá”, dijo Mauricio Castillo, director del IDEP.

La metodología se basó en herramientas cualitativas y cuantitativas. Durante el trabajo de campo se realizaron 126 entrevistas, 371 encuestas, 26 grupos focales y 19 fichas de caracterización.

Contó con la participación de directivos, docentes, estudiantes, familias y representantes institucionales o externos de 19 colegios distritales de 12 localidades de Bogotá.

Este estudio mostró que existen varias iniciativas con propuestas en salud mental que abarcan desde formación docente y acompañamiento psicosocial, hasta metodologías innovadoras, en las que maestros y maestras tienen un rol central en su implementación y consolidación.

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Entre los factores que favorecen la sostenibilidad de las iniciativas se identificaron la integración curricular y al Proyecto Educativo Institucional (PEI), la participación activa de la comunidad educativa, el liderazgo docente, el apoyo intersectorial y la simplificación de los procesos administrativos.

“Dentro de las principales barreras identificadas se encontraron dificultades relacionadas con aspectos operativos en las instituciones educativas, sobrecarga laboral, insuficiente capacitación docente y una débil institucionalización de las alianzas externas”, dice el IDEP.

Finalmente, es importante mencionar que se observó que los estudiantes muestran una visión positiva frente a la salud mental, aunque persisten creencias estigmatizantes en el conjunto de la comunidad educativa.