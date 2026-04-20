Trump abre la puerta a las “terapias psicodélicas” en tratamientos de salud mental

El mandatario estadounidense firmó una orden ejecutiva que impulsa la investigación de sustancias psicodélicas para tratar trastornos graves de salud mental. (Foto: Caracol Radio / Getty )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para impulsar la investigación de psicodélicos como el LSD, la psilocibina y la ibogaína como nuevas opciones de tratamiento para personas con trastornos graves de salud mental.

La directiva firmada por el mandatario establece nuevas orientaciones para que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) amplíe el acceso de los investigadores a estas sustancias, hoy clasificadas como drogas ilegales en Estados Unidos, en entornos terapéuticos estrictamente controlados.

“Me complace anunciar reformas históricas destinadas a acelerar drásticamente el acceso a nuevas investigaciones médicas y tratamientos basados en fármacos psicodélicos”, dijo Trump antes de firmar la orden en un acto en el Despacho Oval.

Robert F. Kennedy Jr. (Foto: Kevin Dietsch/Getty Images) / Kevin Dietsch Ampliar Robert F. Kennedy Jr. (Foto: Kevin Dietsch/Getty Images) / Kevin Dietsch Cerrar

Beneficios para la salud

Acompañado por personalidades como el secretario de Salud, Robert F. Kennedy, y el famoso presentador de pódcast, Joe Rogan, ambos impulsores de la iniciativa, el presidente estadounidense insistió en que si estas sustancias “resultan ser tan beneficiosos como la gente afirma, tendrán un impacto tremendo en el país y en otros”.

“En muchos casos, estos tratamientos experimentales han demostrado tener el potencial de transformar la vida de quienes padecen enfermedades mentales graves y depresión, incluidos nuestros queridos veteranos”, resaltó el republicano, al referirse a la tasa de suicidios entre excombatientes, la mayoría con trastorno de estrés postraumático.

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Permisos y compromisos

Además de enfocarse en buscar cómo crear vías rápidas para su evaluación, aprobación y uso clínico, la orden ejecutiva de Trump también impulsa la coordinación entre la FDA y la agencia antidrogas estadounidense para otorgar permisos especiales a médicos e investigadores para el uso de estas sustancias.

También, incluye un compromiso de unos 50 millones de dólares a través de fondos ya existentes del Departamento de Salud para apoyar a estados que desarrollen programas con psicodélicos para enfermedades mentales graves.

De igual forma, ordena al fiscal general y al Departamento de Salud revisar rápidamente el estatus regulatorio de las sustancias psicodélicas que completen con éxito ensayos de fase 3, para poder reubicarlos en otra categoría y permitir su uso médico lo antes posible.

Ayuda a los veteranos

Uno de los principales sectores beneficiados por estas investigaciones y autorizaciones serían los soldados retirados, reconocidos como veteranos, que sufren regularmente de depresión, estrés postraumático (TEPT) o lesiones cerebrales traumáticas (LCT).

ZAPORIZHZHIA (Ukraine), 11/06/2025.- A handout picture made available by the press service of the 65th Separate Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces shows soldiers undergoing military training on a shooting range in Zaporizhzhia region, Ukraine 11 June 2025. Russian troops entered Ukrainian territory on 24 February 2022, starting a conflict that has provoked destruction and a humanitarian crisis. (Rusia, Ucrania) EFE/EPA/PRESS SERVICE OF THE 65TH MECHANIZED BRIGADE HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES / PRESS SERVICE OF THE 65TH MECHANIZED BRIGADE Ampliar ZAPORIZHZHIA (Ukraine), 11/06/2025.- A handout picture made available by the press service of the 65th Separate Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces shows soldiers undergoing military training on a shooting range in Zaporizhzhia region, Ukraine 11 June 2025. Russian troops entered Ukrainian territory on 24 February 2022, starting a conflict that has provoked destruction and a humanitarian crisis. (Rusia, Ucrania) EFE/EPA/PRESS SERVICE OF THE 65TH MECHANIZED BRIGADE HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES / PRESS SERVICE OF THE 65TH MECHANIZED BRIGADE Cerrar

Jay Kopelman, ex teniente coronel del Cuerpo de Marines, señaló a Fox News que “la medida adoptada por el presidente abre un camino a la investigación que, a su vez, facilitará la aprobación acelerada de este medicamento que salva vidas como tratamiento para nuestros veteranos”.

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“Esta ley exigirá al Sistema de Salud de Asuntos de Veteranos (VA) que inicie investigaciones y ensayos clínicos con psicodélicos, lo que permitirá que estos estén disponibles para los veteranos para quienes las modalidades de atención tradicionales (ISRS y terapia conversacional) no han funcionado”.

El Dr. Marc Siegel, analista médico sénior declaró al medio que si bien los psicodélicos tienen un “gran potencial” como tratamiento es necesario que las terapias sean investigadas a mayor profundidad para determinar indicaciones y dosis específicas.