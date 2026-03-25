En Medellín se analiza la crisis en la salud mental de los médicos y quienes se forman en medicina

Medellín

Para responder a la pregunta ¿Quién cuida a quienes nos cuidan?, se reúne en Medellín el Tercer Congreso Mundial de Educación Médica.

En este evento académico se analizará el riesgo de suicidio en médicos que, según las cifras reveladas por los organizadores de este encuentro, es hasta 2,5 veces mayor que el promedio nacional.

Los especialistas también advierten que el burnout o el estado de agotamiento físico, emocional y mental crónico provocado por el estrés laboral severo y prolongado puede comenzar desde la formación médica, debido a jornadas extenuantes, presión asistencial y alta carga emocional.

En el Congreso se reúnen líderes globales para debatir cómo debe evolucionar la formación médica frente a los retos de la salud mental y las nuevas fronteras tecnológicas en la educación en salud.

¿Qué dicen las asociaciones médicas?

Desde la Asociación Colombiana de Psiquiatría y de la Federación Médica Colombiana advierten que los profesionales de la salud enfrentan un riesgo de suicidio entre 1,5 y 2,5 veces mayor que el de la población general.

Por su parte, la Asociación Nacional de Internos y Residentes, ANIR, señala que la presión en las etapas de formación es crítica; se estima que hasta un 20 por ciento de los médicos residentes ha reportado ideación suicida en algún momento de su carrera, vinculada a jornadas extenuantes y alta carga emocional.

Luis Carlos Ortiz Monsalve, presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, la rama de la salud “siempre ha sido una vocación exigente, pero no podemos normalizar que quienes cuidan la vida de otros tengan que sacrificar su propia salud mental. Formar médicos también implica protegerlos”.

Objetivo principal de este evento

El III Congreso Mundial de Educación Médica tiene como objetivo central liderar la transformación de los procesos formativos en salud, integrando de manera estratégica las dimensiones humanistas, tecnológicas, económicas y sociales.

El enfoque del encuentro está en alinear la formación del talento humano en salud con las demandas reales y emergentes de los sistemas sanitarios contemporáneos, fortaleciendo la calidad, pertinencia e impacto de la educación médica a nivel nacional e internacional.

Estrategias para reducir esas cifras

Según los organizadores de este congreso, hoy se discuten algunas estrategias como la reducción de carga mediante herramientas de tecnología, como la automatización de tareas administrativas y apoyar la formación clínica, permitiendo que el médico recupere tiempo para el descanso y la atención humana al paciente.

También se analiza la implementación de simulación médica avanzada para reducir el estrés y la ansiedad asociados al error clínico durante las etapas de aprendizaje.

Se buscará también formular los protocolos de bienestar integral, con el fortalecimiento de redes de apoyo psicosocial y desarrollo de competencias emocionales dentro del currículo clínico.

¿Quiénes expondrán en el evento?

Serán 9 conferencistas internacionales y 24 nacionales los que se encargarán de entregar la información y visión sobre estas problemáticas que viven los médicos y quienes se forman en medicina.

La agenda incluye talleres, paneles de discusión y espacios de intercambio académico de alto nivel.

En el evento participan universidades reconocidas por su incidencia en la formación del talento humano en salud, como la Universidad CES, Universidad EIA, Fundación Universitaria San Martín, Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad de Antioquia, Corporación Universitaria UniRemington y la Universidad Pontificia Bolivariana, la cual es anfitriona, toda vez que el encuentro se hará en su Centro de Eventos Fórum.