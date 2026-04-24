Por alerta de riesgos en seguridad, el Concejo de Medellín convocó a sesión reservada

Medellín

El Concejo Distrital de Medellín sesionará de manera reservada este sábado 25 de abril para abordar asuntos relacionados con la seguridad de los cabildantes, en medio de preocupaciones por presuntas amenazas en su contra y la de sus familias.

Según el comunicado oficial, la decisión fue tomada por la Mesa Directiva de la corporación, encabezada por su presidente, Alejandro De Bedout junto al vicepresidente Andrés Felipe Rodríguez, “El Gury”, quienes convocaron la sesión extraordinaria bajo carácter reservado con el fin de analizar la situación de seguridad y adoptar medidas.

Para la discusión fueron citadas varias autoridades clave en materia de seguridad, entre ellas el secretario de Seguridad y Convivencia del Distrito, el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el procurador regional de Antioquia, la Unidad Nacional de Protección y el personero distrital.

Se espera que, tras la sesión, se conozcan decisiones o medidas encaminadas a reforzar la protección de los cabildantes y garantizar el ejercicio de sus funciones en condiciones seguras.

Desde hace 12 años no se realizaba ese tipo de sesiones reservadas. La más reciente fue el 28 de abril de 2014 y el tema tratado en esa oportunidad fue la grave situación de fronteras invisibles en ese momento y el control que ejercían las Organizaciones Delincuenciales Integradas al Narcotráfico, ODIN, que tenían injerencia en las diferentes comunas de la ciudad.

Amenazas contra la alcaldía y concejales de Medellín

La situación de seguridad contra los concejales de Medellín vendría en alerta desde tiempo atrás. En agosto de 2025, Andrés Tobón, Claudia Carrasquilla, el secretario de Seguridad Manuel Villa y el alcalde Federico Gutiérrez denunciaron la existencia de amenazas de muerte en su contra.

De acuerdo con la información entregada, las intimidaciones habrían sido planeadas por los frentes 18 y 36 de las disidencias de las FARC, en alianza con la llamada Oficina a través de alias ‘Douglas’ y alias ‘Pesebre’. Un informante de la Fiscalía, recluido en la cárcel de Cómbita, habría revelado que se estaría ofreciendo hasta 8 millones de dólarespara atentar contra cualquiera de los cuatro.