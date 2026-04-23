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23 abr 2026 Actualizado 12:48

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Barranquilla

Video: Así fue el violento asalto a mano armada en el norte de Barranquilla

El hecho ocurrió a pocos metros de un jardín infantil.

Momentos del asalto. Foto: tomada de redes.

Momentos del asalto. Foto: tomada de redes.

Momentos del asalto. Foto: tomada de redes.

Efraín

Barranquilla

Hay alarma entre los habitantes del norte de Barranquilla por el caso de un atraco a mano armada protagonizado por dos delincuentes contra una persona que estaba con su camioneta estacionada.

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En el hecho, que quedó registrado en un video, se ve cuando el supuesto atracador sacó un arma de fuego, intimidó a la víctima, y comenzó a hurtarle las pertenencias.

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Asimismo, se observa cuando el presunto delincuente es esperado por su cómplice, que se encontraba en una motocicleta, la cual no contaba con placas.

Este caso ocurrió en inmediaciones del Parque Venezuela, sector donde incluso está prohibido el parrillero hombre y donde hay un CAI de la Policía.

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Las autoridades reforzaron la zona para evitar hechos similares.

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