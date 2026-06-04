Golpe a las finanzas criminales: capturan a 11 presuntos extorsionistas en Barranquilla

El GAULA de la Policía Nacional reportó la captura de 11 personas señaladas de pertenecer presuntamente a estructuras criminales como “Los Costeños” y “Los Pepes”, en medio de operativos de allanamiento y registro en Barranquilla, Soledad y Puerto Colombia.

De acuerdo con las autoridades, siete de los capturados deberán responder por el delito de extorsión, mientras que los otros cuatro fueron detenidos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Las investigaciones permitieron establecer que los capturados acumulan en conjunto 55 anotaciones judiciales por delitos como homicidio, extorsión, amenazas, hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y utilización ilegal de uniformes e insignias.

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Según la información recopilada por los investigadores, varios de los detenidos estarían involucrados en actividades relacionadas con el cobro de extorsiones, la distribución de panfletos intimidatorios y la ejecución de ataques armados contra establecimientos comerciales en distintos sectores de Barranquilla y Soledad.

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron más de 980 gramos de sustancias estupefacientes, entre base de coca y marihuana. Asimismo, fueron decomisados siete teléfonos celulares, panfletos extorsivos, un arma de fuego artesanal, un cuaderno con registros contables y más de 10 millones de pesos en efectivo.

De acuerdo con la Policía, el dinero incautado sería producto de cobros extorsivos y otras actividades ilícitas desarrolladas por estas estructuras delincuenciales.

Las investigaciones también establecieron que algunos de los capturados estarían relacionados con acciones de presión criminal contra comerciantes de los barrios La Magdalena, Rebolo, Hipódromo, Los Almendros y La Central, así como en sectores del corregimiento de La Playa.

Las autoridades destacaron que estos resultados representan un golpe significativo contra las finanzas de las organizaciones criminales que operan en el área metropolitana de Barranquilla.