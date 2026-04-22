Unisimón presenta el primer Doctorado en Inteligencia Artificial de la región Caribe

La Universidad Simón Bolívar presentó en Barranquilla su nuevo Doctorado en Inteligencia Artificial, convirtiéndose en la primera institución en ofrecer este tipo de formación en la región Caribe. El programa será presencial, tendrá una duración de tres años, 90 créditos académicos y una admisión anual de 12 estudiantes.

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El lanzamiento se realizó este martes 21 de abril en el Distrito de Conocimiento e Innovación Eureka, con la presencia de representantes del Gobierno nacional, autoridades locales, empresarios, docentes e investigadores.

Durante el evento, el rector José Consuegra Bolívar destacó el enfoque social y académico de la iniciativa: “Desde nuestra fundación estamos preocupados por promover oportunidades y desarrollo para cerrar brechas fundamentales en el área de la educación, la investigación científica y el desarrollo de la ciencia, en llegar al territorio de manera plena y dar oportunidades de alta calidad”.

Doctorado en IA: formación avanzada y enfoque aplicado

El programa cuenta con registro calificado del Ministerio de Educación por siete años y se proyecta como una apuesta estratégica para fortalecer las capacidades en tecnologías emergentes en la región Caribe.

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Durante el evento, la viceministra de Conocimiento, Innovación y Productividad, Luisa Fernanda Robayo, subrayó el impacto del programa: “Estará marcando grandes transformaciones en la región Caribe, el país y Latinoamérica”. Además, agregó: “Esperamos que estas tecnologías puedan intervenir las realidades del país, incluyendo alianzas estratégicas con el sector privado, que se identifiquen desafíos y se genere apropiación social para las comunidades”.

Articulación con investigación y sector productivo

Una de las principales fortalezas será su vínculo con AudacIA, el centro de investigación en robótica e inteligencia artificial de la universidad, reconocido por la Organización de los Estados Americanos (OEA). Este equipo ha desarrollado más de 300 soluciones tecnológicas, de las cuales ocho han sido patentadas ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

El evento contó con un conversatorio en el que participaron la viceministra Robayo junto con el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa; el profesor Erick Orozco Acosta, director del doctorado; Paola Amar Sepúlveda, secretaria de Educación del Distrito; Manuel Fernández Ariza, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, y Claudia Fuentes Alcántara, presidenta del Consejo Directivo de Probarranquilla.

Igualmente el gobernador Verano, resaltó el alcance de la iniciativa: “La Universidad Simón Bolívar hace posible que el Atlántico reafirme su condición de liderazgo, es ejemplo de atreverse a experimentar con las nuevas tecnologías. Esto es lo que nos lleva a un proceso de desarrollo académico y científico del más alto nivel”.