Zona rural de Sabanalarga sin energía este jueves 4 de junio

El corregimiento de Molinero, en zona rural de Sabanalarga, estará sin servicio de energía debido a la instalación de postes para mejorar el servicio en esta zona del departamento.

Las obras se llevarán a cabo entre la carretera Cordialidad y las carreras 14 y calle 15, entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, indicó la empresa.

Air-e Intervenida invitó a los usuarios a comunicarse ante cualquier inquietud relacionada con el servicio de energía, llamando a la línea 115 o a través del portal web www.air-e.com.