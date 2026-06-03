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04 jun 2026 Actualizado 00:47

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Barranquilla

Zona rural de Sabanalarga sin energía este jueves 4 de junio

La empresa Air-e Intervenida dio a conocer que realizarán mejoras del servicio de energía.

Barranquilla
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El corregimiento de Molinero, en zona rural de Sabanalarga, estará sin servicio de energía debido a la instalación de postes para mejorar el servicio en esta zona del departamento.

Las obras se llevarán a cabo entre la carretera Cordialidad y las carreras 14 y calle 15, entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, indicó la empresa.

Air-e Intervenida invitó a los usuarios a comunicarse ante cualquier inquietud relacionada con el servicio de energía, llamando a la línea 115 o a través del portal web www.air-e.com.

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