Autoridades mantienen la alerta en punto crítico de San Pelayo tras colapso de obra en el río Sinú

Montería

Caracol Radio llegó hasta el punto crítico ubicado en La Encañada, zona rural de San Pelayo, Córdoba, donde una obra de más de $9.000 millones que buscaba controlar la erosión en el río Sinú colapsó. Se trata de un muro de contención que fue construido en la administración del exalcalde Harving Espitia.

De acuerdo con lo establecido, de continuar aumentando los niveles en el río Sinú, la zona urbana de San Pelayo y sectores vecinos de municipios como Cotorra y Lorica estarían en riesgo de inundación. En ese sentido, la comunidad solicitó celeridad en los trabajos que buscan mitigar el impacto ante un eventual ingreso de agua por el muro colapsado.

“Como comunidad de San Pelayo, hago el llamado a los entes correspondientes, por favor, vengan a ayudarnos para resolver esta emergencia, que es muy importante, no solo para San Pelayo, sino para el departamento de Córdoba, porque van a haber muchas cosas que se van a perder”, expresó a Caracol Radio el vocero de la comunidad, Darío Plaza.

Asimismo, Alirio Ortega, habitante de San Pelayo, señaló que “estamos en un peligro, que Dios nos vea, que no ha crecido el río, pero si el río crece esa boca no la coge nadie más nunca y se desaparece el municipio de San Pelayo; estamos muy preocupados”.

Autoridades mantienen la alerta en punto crítico de San Pelayo tras colapso de un jarillón en el río Sinú. Foto: Caracol Radio/Claudia Hernández. Ampliar Autoridades mantienen la alerta en punto crítico de San Pelayo tras colapso de un jarillón en el río Sinú. Foto: Caracol Radio/Claudia Hernández. Cerrar

“Obra de protección estaría lista en 15 días”: Alcaldía de San Pelayo

Frente a la emergencia, el secretario de Planeación e Infraestructura de San Pelayo, Córdoba, Edgardo Hernández, dijo que actualmente estarían trabajando en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con la finalidad de construir un dique permita mitigar la emergencia en el municipio.

“En este momento estamos haciendo una obra de protección, es un dique totalmente nuevo, de una longitud aproximada de 300 a 350 metros lineales, con una pata de 15 metros de ancho y una corona aproximada de 5 metros, con una altura de 5 metros, más o menos”, expresó el funcionario

Sobre la obra detalló que “la estructura está planificada para que dure por lo menos 15 o 20 años, una estructura en acero, en hierro, con unos gaviones internos entre sus tuberías. Pudo ser de pronto que el frente frío la socavó, al momento de la subida y la bajada súbita que tuvo el río pudo haber ocasionado, pero ya la UNGRD será la encargada de averiguar cómo fue la construcción de este dique”, resaltó.

Finalmente, solicitó a la empresa Urrá no excederse en las descargas de agua hacia el río Sinú.

“El río bajó, bajó unos 60 centímetros, pero hoy ya lo volvió a retomar. Está lloviendo aguas arriba, entonces esperamos que no llueva tanto y que Urrá también nos colabore en ese aspecto de no soltar agua”, señaló el funcionario.